Joe Biden'ın yemin töreni öncesi Meclis'e konuşlandırılan askerlerin silahı var şarjörü yok
Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden’ın yarın yapılacak yemin töreni öncesi güvelik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta Washington DC’ye gönderilen ABD ulusal muhafızlarının Meclis'te yerlerde dinlendiği görüntülerin ardından son gelen fotoğraflarda askerlerin silahlarında şarjör olmadığı dikkat geçti.
ABD'de başkanlığa seçilen Joe Biden için yarın başkent Washington DC'de düzenlenecek törenler kapsamında geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Ulusal Muhafızlar, çıkması muhtemel olaylara karşı başkentte ve Kongre binası çevresinde görevlendirildi. 20 binden fazla muhafız, Washington sokaklarında devriye gezmeye başladı. ABD Kongre binasının etrafı çitlerle çevrilirken, zırhlı araçlar da farklı noktalara konuşlandırıldı.
Askerler yerde yatıyor
Geçtiğimiz hafta yansıyan fotoğraflarda Washington DC’ye gönderilen ABD ulusal muhafızlarının Meclis'te yerlerde dinlendiği görülmüştü.
Biden için yarın düzenlenecek yemin töreni öncesi basına yansıyan fotoğraflarda Meclis'teki askerlerin silahlarının şarjörünün olamadığı görüldü.