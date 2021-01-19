Dünya Joe Bidenın yemin töreni öncesi Meclise konuşlandırılan askerlerin silahı var şarjörü yok
AMERİKA

Joe Biden'ın yemin töreni öncesi Meclis'e konuşlandırılan askerlerin silahı var şarjörü yok

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden’ın yarın yapılacak yemin töreni öncesi güvelik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta Washington DC’ye gönderilen ABD ulusal muhafızlarının Meclis'te yerlerde dinlendiği görüntülerin ardından son gelen fotoğraflarda askerlerin silahlarında şarjör olmadığı dikkat geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Joe Biden'ın yemin töreni öncesi Meclis'e konuşlandırlan askerlerin silahında şarjör olmadığı görüldü.
Joe Biden'ın yemin töreni öncesi Meclis'e konuşlandırlan askerlerin silahında şarjör olmadığı görüldü.

ABD'de başkanlığa seçilen Joe Biden için yarın başkent Washington DC'de düzenlenecek törenler kapsamında geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Ulusal Muhafızlar, çıkması muhtemel olaylara karşı başkentte ve Kongre binası çevresinde görevlendirildi. 20 binden fazla muhafız, Washington sokaklarında devriye gezmeye başladı. ABD Kongre binasının etrafı çitlerle çevrilirken, zırhlı araçlar da farklı noktalara konuşlandırıldı.

Washington'u korku sardı: ABD'li askerler Kongre binasında yerde yatıyor
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Washington'u korku sardı: ABD'li askerler Kongre binasında yerde yatıyor


Askerler yerde yatıyor

Geçtiğimiz hafta yansıyan fotoğraflarda Washington DC’ye gönderilen ABD ulusal muhafızlarının Meclis'te yerlerde dinlendiği görülmüştü.

Washington’da sıkı güvenlik 'yeni normal' olacak
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Washington’da sıkı güvenlik 'yeni normal' olacak

Biden için yarın düzenlenecek yemin töreni öncesi basına yansıyan fotoğraflarda Meclis'teki askerlerin silahlarının şarjörünün olamadığı görüldü.

Joe Biden'ın yemin töreni için kırmızı alarm: Ulusal Muhafızlar devrede
FOTOĞRAF 12
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Geçen hafta ABD Kongresinde yaşanan olayların ardından, ABD Başkanı Donald Trump'a destek veren grupların seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin töreni sırasında da Washington'da gösteri düzenleyeceklerini duyurması, kentteki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyelere çıkarılmasına yol açtı.
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Ulusal Muhafız Bürosu Yetkilisi General Daniel Hokanson, düzenlediği basın toplantısında, Washington DC'deki görevli Ulusal Muhafız sayısını 15 bine çıkarabileceklerini açıkladı.
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Söz konusu Ulusal Muhafızların hangi eyaletlerden geleceğine dair net bir bilgi paylaşmayan Hokanson, ABD Park Polisi, Gizli Servis ve Kongre Polisinin kendilerinden takviye istediğinin altını çizdi.
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Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.
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Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.
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Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e olayları azmettirdiği gerekçesi ile Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.
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Demokratlar bugün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.
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Joe Biden'ın yemin töreni için kırmızı alarm: Ulusal Muhafızlar devrede
ABD'de yeni başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta düzenlenecek yemini için Ulusal Muhafızlar, Kongre binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Muhtemel olayları önlemek için başkent Washington'daki Ulusal Muhafız sayısının 15 bine çıkarılabileceği bildirildi.


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