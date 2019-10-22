Kamışlı'da kritik görüşme: Rus heyeti, PKK elebaşıları ve Şam temsilcileri toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapacağı görüşme öncesi Hımeymim Rus Askeri Üssü’nden gelen bir heyet Haseke-Kamışlı Havalimanı’nda PKK yöneticileri ile görüştü. yenisafak.com Kamışlı Havalimanı'nda Pazartesi sabah başlayan ve 8 saat süren görüşmenin detaylarına ulaştı. Esed rejimini temsilen General Ali Taha ve El Muhaberat görevlilerinin de katıldığı toplantı da PKK heyetine Tev-Dem Başkanı Elder Halil liderlik etti.

Bölgeyi Suriye'de teslim edin

Rus heyeti, PKK elebaşıları ve Şam temsilcilerinin katıldığı 8 saatlik görüşmede Aynel Arab, Kamışlı, Dırbesiye, Amude, Derik, Yarubiye hattında savaşan tüm PKK teröristlerin kimlik bilgileri istendi.Yeni Şafak’ın saha kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Rusya adına görüşmeye katılan General, tüm bölgenin koşulsuz olarak Suriye Ordusu’na teslim edilmesi şartını öne sürdü. Irak, İran, Türkiye ve Ermenistan’dan gelen militanlara bölgede oturum izni ve Suriye kimliği verileceğini belirten Rus heyet, batılı militanların ülkelerine dönüşü konusunda da yardım teklifinde bulundu. Rus heyet ayrıca PKK saflarında savaşan teröristlere, Suriye Ordusu’na katılabilme hakkı tanınacağını belirtti.

Kandil'e sormak için süre istediler

PKK’yı temsilen Kamışlı görüşmesine katılan Elder Halil, Suriye rejiminden bölgesel özerklik istediklerini Şam’a bağlı özerk ordu ve asayiş birimi talebinde bulundu. Belediye ve mali konularda da Şam yönetimi şemsiyesi altında otonom idari yapı teklifinde bulunan PKK temsilcisine Türkiye’nin girişini önleme karşılığında kayıtsız şartsız Rus-Esed planına uyma vurgusu yinelendi. Elder Halil konunun PKK üst organlarında yeniden ele alınması için süre istedi.

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Esed'den PKK'ya destek itirafı

Haseke-Kamışlı Havalimanı’nda PKK ile görüşme trafiği sürerken Beşşar Esed, İdlib Güneyi’nde Han Şeyhun bölgesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Esed, burada yaptığı konuşmada Türkiye'ye karşı destek veriyoruz dediği PKK terör örgütünü direniş grubu olarak nitelendirdi. Esed, 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı öncesi PKK’yı terör örgütü olarak nitelendirmiş ve bu yapılanmaya karşı savaşacağız açıklamasında bulunmuştu. Beşşar Esed’in ardından benzer bir açıklama da Suriye Dış İşleri Bakanı Velid Muallim tarafından yapılmıştı.