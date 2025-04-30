Kanada ordusunda kaz alarmı: Karargahı istila ettiler

Kuzey Amerika’daki en büyük kaz türü olan Kanada kazları, 90 ila 110 santimetre uzunluğa, 140 ila 180 santimetre kanat açıklığına sahip ve ağırlıkları 5 kilograma kadar çıkabiliyor.





Beslemeyin, yaklaşmayın

Ottawa Citizen gazetesinin aktardığına göre, DND Sözcüsü Nick Drescher Brown tarafından personele gönderilen uyarı e-postasında, Kanada kazlarının beslenmemesi ve dokunulmaması gerektiği belirtildi.





Bu tür bir davranışın kuşlar tarafından tehdit olarak algılanabileceği ifade edildi. Carling Avenue’deki karargâh personeline, saldırgan bir kazla karşılaşmaları durumunda panik yapmamaları ve sakin kalmaları tavsiye edildi.





Talimatlara göre kazla göz teması kurarak, arkanızı dönmeden yavaşça uzaklaşılması gerekiyor. Uyarıda ayrıca, “Eğer kaz üzerinize doğru gelir veya tıslarsa, kollarınızı kaldırarak daha büyük görünmeye çalışın ve yavaşça geri çekilin” ifadesi yer aldı.





Kaç kaz olduğu bilinmiyor

Brown, karargâhın Ottawa Greenbelt yakınlarında bulunması nedeniyle kaç kazın bölgede bulunduğuna dair net bir bilgi olmadığını aktardı.





Daha önce yayımlanan bakanlık yönergelerinde, Kanada kazlarının koruma altındaki türler arasında yer aldığı ve yuvalama yaptıktan sonra yerlerinden kaldırılamayacakları da vurgulanmıştı.





Geçen yıldan beri gerginlik sürüyor

CBC’nin 2023 Nisan ayında yayımladığı bir haberde, karargâh personelinin durumu “gerilimli” olarak tanımladığı aktarılmıştı.





Toronto Yaban Hayatı Merkezi’ne göre, Kanada kazları zaman zaman yoğun kent alanlarında insanların ve araçların yakınında yuva yapabiliyor. Bu yuvalar bazen çatı veya saksı gibi fark edilmesi güç yerlerde bulunabiliyor. Bu da kazların neden saldırganlaştığının anlaşılamamasına yol açıyor.



