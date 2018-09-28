Kanada Suu Çii'nin fahri vatandaşlığını iptal etti

Kanada'dan Myanmar'da Arakanlı Müslümanların çektiği acılara ilişkin önemli bir adım geldi. Soykırıma sessiz kalan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye 2007'de verilen fahri vatandaşlık iptal edildi.

Federal parlamentoda yapılan oylamada Suu Çii'ye dönemin Dışişleri Bakanı John Baird tarafından verilen fahri vatandaşlığın iptal edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Suu Çii, Kanada'nın insanlık değerlerine hizmet ettikleri için fahri vatandaşlık verdiği 6 kişiden biriydi. 1985'te Raoul Wallenberg, 2001'de Nelson Mandela, 2006'da Dalay Lama, 2009'da Karim Aga Khan ve 2014'te Malala Yusufzay'a fahri vatandaşlık veren Kanada ilk kez bunu parlamento kararıyla bir kişiden geri almış oldu. İptal süreci, kararın Senato tarafından da onaylanmasıyla tamamlanacak.

OYNAT 01:00 Arakanlı Müslümanlar sesleniyor: Duyuyor musunuz? Dünyanın kendilerine sağır olduğu Arakanlı Müslümanların verdikleri hayatta kalma mücadelelerindeki sessiz çığlığı duyun...

"Acıları hafifletmede yetersiz"

Kanada'daki insan hakları aktivistleri, bir süredir imza kampanyaları ve protestolar düzenleyerek Suu Çii’ye verilen vatandaşlığın iptalini istiyordu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, önceki gün yaptığı açıklamada, karar için federal parlamentoyu adres göstermiş ve fahri vatandaşlığının iptalinin, soykırıma maruz kalan Müslümanların acılarını hafifletmede yeterli olmayacağını belirtmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

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Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

FOTOĞRAF 11 21 yaşındaki Sabikul Nahar'ın köyüne bomba atılmış. Kocası patlamada ölmüş, kendisi karnından yaralanmış .Evdeki malları ve hayvanları askerler tarafından yakılmış. Bu olaylardan 3 gün sonra Bangladeş'e kaçmış. Nur Hatun 62 yaşında. Myanmar’da evleri yakılmış. Kocası ve 7 çocuğunun hepsi öldürülmüş. Diğer kadınlarla birlikte ormana kaçmış. 3 gün ormanda saklanmış. Daha sonra günlerce yürüyerek Bangladeş’e ulaşmış. Tüm ailesinin yok olduğunu ifade eden yaşlı kadın gidecek hiçbiryeri olmadığını söylüyor. 26 yaşındaki Hasime Hatun'un eşi askerler tarafından öldürülmüş. Çocuğuyla birlikte 3 aydır Bangladeşteki sığınmacı kampında yaşıyor. 21 yaşındaki Dilvara'nın yaşadığı Mondu adlı köy yakılmış. Kocası ve küçük oğlu bu yangında ölmüş. Ablası ve ablasının eşiyle kaçarak Bangladeş'e gelmiş. Şatara Begum 32 yaşında. Kocası ile 12 ve 7 yaşındaki iki çocuğu kaçarken vurularak öldürülmüş. Myanmar’daki tüm malları yakılmış. “İki ay boyunca bekletildikleri yerde kendilerine çok kötü davranılmış ve grupta bulunan kadınlar ve çocuklar muz ağacının yapraklarını yiyerek beslenmişler. 25 yaşındaki Nunnahar kocasıyla birlikte Myanmar’dan kaçarken kocası Myanmar askerleri tarafından vurulmuş ve hayatını kaybetmiş. Bebeğiyle birlikte tek başına Bangladeş'e gelerek sığınmış. 35 yaşındaki Zübeyre kocası ve çocuklarıyla birlikte Myanmar’dan kaçarken yolda saldırıya uğramışlar. Kocası bıçaklanarak öldürülmüş. Geldikleri gruptan pek çok kişi de güneş altında aç susuz günlerce askerler tarafından etrafı duvarla çevrili bir yerde tutulduğu için hayatını kaybetmiş. 32 yaşındaki Tahara'nın kocası Myanmardaki olaylar sırasında askerler tarafından vurulmuş. Çocuklarıyla birlikte Bangladeş'e kaçan grupların arasında sınırı geçerek sığınmacı kampına gelmiş. 3 aydır burada ve geri dönmek istemiyor. Firuze 65 yaşında. Askerler kocasını ve iki oğlunu öldürmüş. Ölen çocukları 20 ve 30 yaşlarındaymış. Evlerindeyken saldırıya uğramışlar ve bıçaklanarak öldürülmüşler. Bir kızı, kızının kocası ve iki torunuyla birlikte Bangladeş'e kaçmış. 28 yaşındaki Şangidanın kocası ve kocasının kucağındaki 1,5 yaşındaki bebeği kaçış sırasında askerlerin açtığı ateşte vurularak hayatını kaybetmiş. Tüm mallarına ve hayvanlarına el konulduğunu söyleyen Şangida geri dönmek istemiyor. Eşleri Katledilen Arakanlı Kadınlar Eşleri katledilen Arakanlı kadınlar Myanmar'daki saldırılardan kaçarak Bangladeş'e gelen Arakanlı Müslümanların büyük bir kısmını kadın ve çocuklar oluşturuyor. Pek çok kadın eşlerini kaçış öncesinde ya da Bangladeş'e kaçış sırasında kaybetti.





Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi, Arakanlı Müslümanlara uygulanan tehcir, taciz, soykırım ve toplu ölümleri durdurmak için hiçbir şey yapmamakla suçlanıyor.

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