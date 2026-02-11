Kanada'da okula silahlı saldırı: 10 kişi yaşamını yitirdi

Kanada'nın batısındaki Britanya Kolumbiyası eyaletine bağlı Tumbler Ridge kasabasında salı günü meydana gelen silahlı saldırı olayında, şüpheli kişi de dahil olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti, yerel kamu yayıncısı CBC duyurdu.

Royal Canadian Mounted Police (RCMP) polis teşkilatına göre olayda dokuz kurban ile bir şüpheli yaşamını yitirdi.

Habere göre altı kişi Tumbler Ridge Lisesi içinde ölü bulundu, bir kişi hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi, diğer iki kişi ise saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir konutta cansız halde bulundu.