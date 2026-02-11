Yeni Şafak
Kanada'da okula silahlı saldırı: 10 kişi yaşamını yitirdi

06:1811/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Kanada'daki saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
Kanada'daki saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Kanada’nın batısında yer alan Britanya Kolumbiyası eyaletinde bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Kanada'nın batısındaki Britanya Kolumbiyası eyaletine bağlı Tumbler Ridge kasabasında salı günü meydana gelen silahlı saldırı olayında, şüpheli kişi de dahil olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti, yerel kamu yayıncısı CBC duyurdu.


Royal Canadian Mounted Police (RCMP) polis teşkilatına göre olayda dokuz kurban ile bir şüpheli yaşamını yitirdi.

Habere göre altı kişi Tumbler Ridge Lisesi içinde ölü bulundu, bir kişi hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi, diğer iki kişi ise saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir konutta cansız halde bulundu.

Polis, şüphelinin okulda "kendi bedeninde açtığı bir yara" nedeniyle ölü bulunduğunu belirtti.

Yaklaşık 25 kişinin yaralanma ihtimaliyle yerel bir sağlık merkezinde tedavi ve değerlendirmeye alındığı bildirildi.

Tumbler Ridge ve çevre yerleşimleri kapsayan "olaya müdahale süresince sığınma" emri, yetkililerin açıklamasına göre yerel saatle akşam 18.45 civarında kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



#saldırı
#kanada
#silahlı saldırı
