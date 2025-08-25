Kanser olduğunu doktorlardan 8 ay önce yüzüğü sayesinde anladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Philadelphia kentinde yaşayan 30 yaşındaki müzisyen ve çocuk hemşiresi Casey Cattie, doktorlarının bile fark etmediği bir sağlık sorununu, akıllı yüzüğü sayesinde erken fark etti.





AKILLI YÜZÜĞÜ UYARDI: TESTLER TEMİZ ÇIKTI

Uyku, kalp atışı, vücut sıcaklığı, solunum hızı gibi bir dizi sağlık verisini izleyebilen bir yüzük kullanan Casey Cattie, “Yüzüğüm bana sürekli olarak ateşimin normalin üzerinde olduğunu gösteriyordu, ancak o dönemde bunun adet döngüsüyle ilgili olduğunu düşünmüştüm. Ama zamanla gece terlemeleri arttı ve bu uyarılar daha da şiddetlendi” diyerek durumu nasıl fark ettiğini anlattı.





Yüzüğünden gelen uyarıları dikkate alarak bir dizi doktora başvuran Cattie’ye yapılan kan tahlillerinde herhangi bir anormallik bulunmadı. Tahlillerde çıkan tek şey demir eksikliğiydi. Cattie; aile hekimi, gastroenteroloji uzmanı ve hematoloji-onkoloji doktorlarının yanı sıra kolonoskopi ve endoskopi gibi testler de yaptırdı. Ancak tüm sonuçlar temiz çıktı.





YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ

Casey Cattie’nin gittiği hiçbir doktor, kanser ihtimalinden şüphelenmedi. Ancak Cattie’nin sağlık durumu, 30. yaş gününü kutlamak için gittiği İzlanda’da daha da kötüleşmeye ve normal yürüyüşlerde bile nefes nefese kalmaya başladı. Cattie, hızlıca bir acil servise başvurdu.





Yapılan tetkikler sonucunda Cattie’nin akciğerlerinde bir galondan fazla sıvı olduğu ve lenf bezlerinin büyüdüğü ortaya çıktı. Hemen BT taraması yapıldı ve doktorlar, kanser şüphesiyle Cattie’yi PET taramasına ve lenf nodu biyopsisine yönlendirdi.

“DOKTORLARDAN ÖNCE FARK ETTİM: TEŞHİS KOYAMADILAR”

ABD’ye döner dönmez PET taraması ve biyopsi yaptıran Casey Cattie’ye 4. evre Hodgkin lenfoma teşhisi konuldu. Kanseri 8. ayında fark eden Cattie, şu anda tedavisinin yarısını tamamlamış durumda.



