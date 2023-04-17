Kaos ve iç savaş endişesi

Sudan’da ordu ile isyancı ilan edilen paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, ülkede can kaybı 56’ya, yaralı sayısı ise 595’e yükseldi. Cumartesi gecesi boyunca devam eden çatışmalar, dün de hız kesmedi. Olaylar hakkında birbirini suçlamaya devam eden iki grup arasındaki silahlı mücadele, başkentteki Hartum Uluslararası Havalimanı’nın yanı sıra kuzeydeki Meravi ve güneydeki Ubeyd havalimanları ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı, başkentteki ordu karargahı ve devlet televizyonu çevresinde yoğunlaştı. Dün sabah saatlerinde havalanan orduya ait savaş uçağı, başkentte HDK mensuplarının bulunduğu bazı noktaları vurdu. Uluslararası toplumda çatışmaları durdurmak için harekete geçti. ABD, Rusya, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği, çatışmaların derhal sona ermesi çağrısında bulundu.

Zafer yakın açıklaması

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “Zafer saati yaklaştı. İsyancı Hızlı Destek Kuvvetleri milislerinin bu pervasız macerasında yitirilen masum canlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sabırlı ve gururlu halkımıza yakında güzel haberler vereceğimizi müjdeliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Ordu, ayrıca başkentin batısında Umdurman kentindeki devlet televizyonu binası ile doğudaki Port Sudan, Kesele ve Gadarif ile güneydeki Damazin, Kosti ve Kadugli ve batıdaki Kerari kentlerindeki HDK karargahlarını ele geçirdiğini duyurdu. Bazı bölgelerde HDK güçlerinin teslim olma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Esnaf kepenk açmadı

Hartum’un yanı sıra ülkenin farklı kentlerinde de taraflar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Hartum Güvenlik Komitesinin vatandaşların güvenliği için bugün resmi tatil ilan ettiği başkentte caddeler boş kalırken esnaf iş yerlerini açmadı. Sudan istihbarat hesabı ve yerel hesaplar da iletişim platformları aracılığıyla, HDK’nın Hartum’daki Şambat mahallesinden çekilmesinden sonra bıraktıkları araç ve askeri teçhizatın bir video klibi ve resimlerini yayınladı. Video klipler, istihbarat hesabının Hızlı Destek Güçlerine ait olduğunu ve Sudan ordusu tarafından ele geçirildiğini söylediği askeri teçhizat ve araçları gösteriyor.

Dış müdahale uyarısı

Orduya karşı mücadele veren paramiliter HDK güçleri ise Hartum’daki Genel Komutanlığa bağlı Donanma Kulesi’ni ele geçirdiğini açıklarken, dış ülkeleri çatışmalara müdahale etmeme konusunda uyardı. HDK tarafından yapılan açıklamada, “Port Sudan’daki Hızlı Destek Kuvvetleri yabancı uçakların saldırısı altında. Dış müdahaleye karşı uyarıyor, bölgesel ve uluslararası kamuoyunu bu saldırganlık ve davranışa son vermeye çağırıyoruz” denildi.

HDK Mısırlı askerleri bırakmıyor

Sudan ordusu ile çatışan HDK, askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunan Mısırlı askerleri, güvenlik koşulları normale döndüğünde ülkelerine teslim etmeye hazır olduklarını bildirdi. HDK’dan yapılan açıklamada, Mısırlı askerlerin güvende olduğu belirtilerek “Mısırlı askerleri, güvenlik normale dönünce teslim edeceğiz” ifadesi kullanıldı. Sudan’da karışıklığın başlamasının ardından ülkenin kuzeyinde bulunan Meravi Havaalanı’nda bazı Mısırlı askerlerin HDK tarafından esir alındığı iddiaları ortaya atılmıştı. Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Sudan’da ordu ile HDK arasındaki çatışmaların acilen durması çağrısında bulunarak, “arabuluculuk” yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Suud uçağı hedef alındı

Devam eden çatışmalar sırasında Suudi Arabistan Havayolları, Hartum’dan Riyad’a hareket etmek üzere olan bir uçağa sabah saatlerinde ateş açılmasının ardından uçuşları askıya aldığını duyurdu. Sudan’a giden ve Sudan’dan gelen tüm uçuşların askıya alındığını belirten açıklamada, saldırı nedeniyle uçağın hareket edemediği ve bu yüzden tüm mürettebatın Suudi Arabistan’ın Hartum Büyükelçiliği’ne sığındığı bildirildi.

Arap Birliği acil toplandı

Arap Birliği, Mısır ve Suudi Arabistan’ın çağrısı üzerine Sudan’daki durum nedeniyle dün olağanüstü toplandı. Mısır resmi ajansı MENA’da yer alan habere göre Arap Birliği Konseyi, Sudan’daki olayları görüşmek üzere Mısır başkanlığında daimi temsilciler düzeyinde bir araya geldi. Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Sudan’daki çatışmalardan endişe duyduğunu dile getirerek, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (HDK) diyalog çağrısında bulundu.











