Kapıyı zorluyorlar

Avrupa’ya geçmek için İstanbul’daki dört ayrı noktada bir araya gelen düzensiz göçmenler, dün sabah saatlerinden itibaren Edirne’ye gitmeye devam ediyor. Türkiye’nin düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından başlayan hareketlilik İstanbul’da devam ediyor. İstanbul’da Vatan Caddesi, Aksaray’daki Muratpaşa Camisi önü, Esenyurt ve Zeytinburnu’ndaki toplanma noktalarında düzensiz göçmenler bir araya geliyor. Bu noktalardan otobüslere binen düzensiz göçmenler, Edirne’ye doğru yola çıkıyor.

HEDEFTE ALMANYA VAR

İstanbul’dan Edirne’ye hareket eden düzensiz göçmenler arasında Anadolu’nun farklı illerinden gelenler de bulunuyor. Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Edirne’ye hareket eden Ahmed El Muhammed, açıklamada, İstanbul’a ailesiyle birlikte Ankara’dan geldiğini, Edirne sınırını geçtikten sonra Almanya’ya gitmek istediğini söyledi.

RAKKA’DAN TÜRKİYE’YE GELDİM

Edirne sınırında bir süre kalacaklarını, sınırı geçmek için beklemek durumunda olduklarını ifade eden El Muhammed, “Suriye’nin Rakka kentinden Türkiye’ye geldim. Ülkemde tarlada çalışıyordum. 7 senedir Ankara Polatlı’da yaşıyorum. Türkiye’de elimize geçen para geçinmemiz için yetmiyor. Beş kişilik bir aileyiz. Almanya’ya gittiğimizde orada bize maaş verecekler. Sonra iş bulacağım.” dedi. Ankara’dan İstanbul’a gelen Ahmed Ahmed ise hedefinin Almanya’ya gitmek olduğunu belirtti.

OYNAT 00:36 Yunan botları göçmen botundaki Suriyeli insanları ölüme terk etti Yunan Sahil Güvenliği, İzmir'den yola çıkarak sınırı aşan göçmen botunu denizin ortasında ölüme terk etti. Kaydedilen görüntülerde Suriyeli göçmenin, ''Denizin ortasında motorumuz bozuldu. Yardım etseler iyi olur'' dediği duyuluyor. BiP'te paylaş

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YUNANİSTAN’A GİDİYORUM

Hayatın çok pahalı ve zor olduğunu dile getiren Ahmed, “Ben 4 senedir Ankara yaşıyorum. Kendim hastayım. Almanya’da çocuklarımı inşallah okula göndereceğim. Suriye’deki savaşta muhalif 2 kardeşimi 7 sene önce kaybettim. Mecburen gideceğim Yunanistan’a” diye konuştu. Ailesi ile Edirne’ye doğru yola çıkan ilkokul 5. sınıf öğrencisi Usame Abdullah Halaf da Avrupa’ya gideceklerini çünkü babasının çalıştığı işlerde çok az para kazandığını ifade etti. Halaf, patronunun babasına “Vermiyoruz çok para çünkü sen Suriyelisin” dediğini aktararak, ekonomik nedenlerle göç ettiklerini belirtti.

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Jiletli telleri aştılar

Jiletli tellerle oluşturduğu tampon bölge.

Göçmenler, Yunanistan’la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi’ndeki Pazarkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturuyor. Yunan polisi, sınır kapısında toplanan düzensiz göçmenlere zaman zaman gaz fişekleri ve ses bombalarıyla müdahale ediyor. Düzensiz göçmenlerin bir kısmı Meriç Nehri’ni geçmek için sınır köylerine giderken bir bölümü Yunan güvenlik güçlerinin jiletli tellerle oluşturduğu tampon bölgede sınır kapısının açılacağı umuduyla bekliyor. Düzensiz göçmenler, geceyi ormanlık alanda geçirdi.

Naylon çadırda umuda yolculuk

Göçmenler ellerindeki naylon çadırlarda yaşamaya çalışıyor.

Bazı göçmenler, özellikle bebek ve çocukları naylon çadırlarda korurken bazıları da açık alandaki çimenlerin üzerinde uyudu. Göçmenler, ormanlık alandan topladıkları ağaç dallarıyla yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalıştı. Kent sakinleri, sınır kapısına doğru gelen düzensiz göçmenlere yiyecek ve su, bebeği olanlara da çocuk bezi yardımı yapıyor. Düzensiz göçmenlerin büyük kısmı daha kolay iş bulabileceklerini ve daha iyi yaşam süreceklerini düşündükleri Almanya’ya gitmek istediklerini belirtti.

Kıyıda müdahale

Midilli adası

Göçmenlerin Midilli adasına geçişi devam ediyor. Adada bekleyen Yunanlar göçmenlerin kıyıya çıkışına izin vermedi.

Polis aldı!

Özcan K. gözaltına alındı.

Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek ‘Avrupa’nın yarısını ben gönderdim’ diyen Özcan K. Edirne’de yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Özcan K.’yi Enez ilçesinde gözaltına aldı. Özcan K. paylaşılan bir videoda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtmıştı. Videoda 6 yıl göçmen kaçakçılığı suçundan cezaevinde kaldığını ifade eden Özcan K. 20 senedir göçmen kaçakçılığı yaptığını belirtmişti. “Avrupa’nın yarısını ben kaçak gönderdim” diyen Özcan K. göçmenleri kişi başı 500-600 dolar karşılığında Avrupa’ya geçirdiğini anlatmıştı.