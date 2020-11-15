Karabağ’da 17 gözlem noktası

Karabağ’da ihdas edilecek Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin çalışmalar dün de devam etti. Milli Savunma Bakanlığında askeri teknik heyetler nezdinde yürütülen çalışmalarda merkezin konuşlanma yeri ve bulundurulacak asker sayısı, teçhizat miktarlarına ilişkin detaylı değerlendirmeler yapılıyor. Özellikle merkezin kurulacağı yerin belirlenmesi konusunda egemen devlet olarak Azerbaycan ile de istişare edilerek kararlar alınacak. Bölgeye Rus Barış Gücü’nün intikali ise sürüyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karabağ’ın güney sektörlerinde toplam 9, kuzey sektörlerinde ise toplam 8 gözlem noktası kurulacağını açıkladı.

HANKENDİ VE ŞUŞA’DA KURULDU

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya öncülüğünde imzalanan anlaşmanın ardından Rus ordusundan teşkil edilen barış gücünün bölgedeki konuşlanması neredeyse tamamlandı. Önceki gün, sıcak temas hattında bulunan Hankendi ve Şuşa bölgelerine 4 gözlem noktası kuruldu. Karabağ’ın güney sektörüne 9, kuzey sektörüne 8 olmak üzere toplam 17 gözlem noktası kurulacağını açıklayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün itibariyle gözlem noktalarının kurulum işlemlerinin tamamlanmasını beklediklerini bildirmişti.

BİN 960 ASKER BÖLGEDE

Binden fazla Rus askeri, yüksek miktarda askeri teçhizatlarıyla birlikte bölgeye ulaşırken, anlaşma gereği toplamda bin 960 askerin bölgeye intikali de bugün-yarın tamamlanmış olacak. Rus Savunma Bakanı Şoygu, Rus askerlerin Hankendi’de komuta noktası oluşturduğunu ve buradan sahayı 24 saat izlediğini belirtirken, Azerbaycan ve Ermenistan savunma birimleri ile barışı koruma harekatının parametrelerini netleştirmek üzere çalışmaların ise sürdüğünü kaydetti.

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Ankara’da kritik mesai

Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi kurulmasına ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen Rus heyetinin temasları ise sürüyor. Bölgedeki ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulmasına karar verilen Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirleneceği toplantılar, Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri teknik heyetler seviyesinde icra ediliyor. Çalışmaların sonunda etkin görev yürütmek üzere merkezin kurulacağı lokasyon ile iki ülke ordusundan toplam kaç askeri personel ve hangi keşif unsurlarının faaliyetlere katılacağına ilişkin tüm detayların netleştirilmesi bekleniyor. Dün MSB’de devam eden toplantıların ikinci turundan da nihai bir karar çıkmazken, Milli Savunma Bakanlığı, heyetler arası görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edileceğini açıkladı.

Azerbaycan onay verecek