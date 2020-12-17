Karabağ’da mücadele yeni başlıyor

Ermenistan, Rusya’nın arkasına sığınarak “vur kaç” taktikleri ile Karabağ’da ateşkesi ihlal ederken Ermeni halkın yaşadığı yerlere Rusya kontrolünde otobüslerle geri döndürülenlerin çeteler mi gerçek halk mı olduğu kontrol edilemiyor. Azerbaycan ordusunun, Laçin koridoruna uzanan köyleri kontrol altına alması, Ermenistan saldırılarının önlenmesi kapsamında önemli stratejik hamleler olarak kaydedildi.
LAÇİN’E KADAR TEMİZLENMELİ
- Cebrayil-Şuşa arasındaki bölgenin Laçin’e kadar temizlenmesinin, Azerbaycan’a yönelik tehditlerin engellenmesi açısından hayati olduğuna işaret ediliyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın siyasi itibarını kurtarmak üzere bir çıkış yolu arayışında oluşu, bölgede Ermenistan’ın bazı toprakları geri alma çabasını beraberinde getirebileceği belirtiliyor. Ermenistan’ın destekçisi dış ülkeler ise belirsizlik ortamının devamını istiyor. Son gelişmeler bölgenin asıl sakini olan Azerbaycan halkının dönüşlerini engellemeyi hedefliyor.
ÇETELER Mİ SOKULUYOR?
Bölgede terör olayları engellenemezken, Ermenistan’a bırakılan Hankendi, Hocalı, Hocavendi gibi sıcak temas hattına yakın bölgelere Ermenistan halkının Rusya kontrolünde geri döndürülmesi sürecine de temkinlilikle yaklaşılıyor. Ermenileri taşıyan otobüsler içerisinde farklı fraksiyonlardaki grupların, PKK ve Ermeni çetelerinin de olabileceği değerlendiriliyor.
TERÖRİSTLER SALDIRI YAPACAK
- Tüm bu gelişmeler karşısında Ağdam’da ortak mekanizmanın tesisi için çalışmalar hızlandı. Sahadaki son durumu değerlendiren Azerbaycan eski askeri ataşesi emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, “Karabağ’a sokulan PKK’lı teröristler ve Ermeni çeteler, sivil halkın geri dönmemesi için her türlü saldırıyı yapmaları beklenmektedir. Karabağ’da daha çetin bir mücadele dönemine girilmiştir. Asıl mücadele şimdi başlıyor ve Azerbaycan için Türkiye’nin desteği daha da önem kazanıyor” dedi. Karabağ’da sürecin çok kritik bir noktada olduğuna işaret eden Başbozkurt, “Azerbaycan ve Türkiye’nin dik durmalarını gerektiren bir süreç. Sahada yaşananlar, beyanatla geçiştirilemeyecek tehditler barındırıyor. Bugün çatışma sahalarındaki duruma baktığımızda uyarıların fayda getirmediği görüldü. Artık günümüzde devletlerin anladığı dil sahadır. Siz eğer sahada bu cevapları verirseniz tehlikeleri bertaraf ediyorsunuz. Azerbaycan da sahada bu cevabı veriyor” diye konuştu.