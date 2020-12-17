Karabağ’da mücadele yeni başlıyor

Cebrayil-Şuşa arasındaki bölgenin Laçin’e kadar temizlenmesinin, Azerbaycan’a yönelik tehditlerin engellenmesi açısından hayati olduğuna işaret ediliyor.

Ermenistan, Rusya’nın arkasına sığınarak “vur kaç” taktikleri ile Karabağ’da ateşkesi ihlal ederken Ermeni halkın yaşadığı yerlere Rusya kontrolünde otobüslerle geri döndürülenlerin çeteler mi gerçek halk mı olduğu kontrol edilemiyor. Azerbaycan ordusunun, Laçin koridoruna uzanan köyleri kontrol altına alması, Ermenistan saldırılarının önlenmesi kapsamında önemli stratejik hamleler olarak kaydedildi.

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LAÇİN’E KADAR TEMİZLENMELİ

Cebrayil-Şuşa arasındaki bölgenin Laçin’e kadar temizlenmesinin, Azerbaycan’a yönelik tehditlerin engellenmesi açısından hayati olduğuna işaret ediliyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın siyasi itibarını kurtarmak üzere bir çıkış yolu arayışında oluşu, bölgede Ermenistan’ın bazı toprakları geri alma çabasını beraberinde getirebileceği belirtiliyor. Ermenistan’ın destekçisi dış ülkeler ise belirsizlik ortamının devamını istiyor. Son gelişmeler bölgenin asıl sakini olan Azerbaycan halkının dönüşlerini engellemeyi hedefliyor.

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ÇETELER Mİ SOKULUYOR?

Bölgede terör olayları engellenemezken, Ermenistan’a bırakılan Hankendi, Hocalı, Hocavendi gibi sıcak temas hattına yakın bölgelere Ermenistan halkının Rusya kontrolünde geri döndürülmesi sürecine de temkinlilikle yaklaşılıyor. Ermenileri taşıyan otobüsler içerisinde farklı fraksiyonlardaki grupların, PKK ve Ermeni çetelerinin de olabileceği değerlendiriliyor.

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