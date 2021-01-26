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Karantina eylemleri

Karantina eylemleri

Hollanda’da Kovid-19 tedbirleri ile sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı çıkanlar Amsterdam ve Eindhoven’da protesto gösterileri düzenledi. Polis eylemcileri tazyikli suyla dağıtmaya çalıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerel basında çıkan habere göre, Amsterdam’daki Müzeler Meydanı’nda Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek için toplanan yüzlerce kişinin gösteri yapmasına izin verilmedi.
Yerel basında çıkan habere göre, Amsterdam’daki Müzeler Meydanı’nda Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek için toplanan yüzlerce kişinin gösteri yapmasına izin verilmedi.

Hollanda’da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı Amsterdam ve Eindhoven kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi. Yerel basında çıkan habere göre, Amsterdam’daki Müzeler Meydanı’nda Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek için toplanan yüzlerce kişinin gösteri yapmasına izin verilmedi. Polis, eylemcilere gösterinin izinsiz olduğu uyarısını yaptıktan sonra tazyikli suyla müdahalede bulundu.

  • Amsterdam Belediyesi’nin Twitter’dan yaptığı açıklamada, gösterinin izinsiz olduğu hatırlatılarak, göstericilerin protesto hakkını kötüye kullandığı ifade edildi. Eindhoven kentindeki 18 Eylül Meydanı’nda toplanan göstericilere de atlı ve zırhlı polisler, polis köpekleri ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericiler, polise havai fişek ve golf toplarıyla karşılık verdi. Bazı göstericilerden yaralandığı eylemde 30’dan fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Göstericilerin raylarda yürümesi nedeniyle tren seferlerinin bir süreliğine durdurulduğu kentte, istasyonlardaki bazı dükkanlar da yağmalandı.
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