Kaşıkçı cinayeti hakkında konuşan Suudi Veliaht Prens: Peygamberler bile hata yapar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Amerikan CBS kanalına verdiği ve merakla beklenen röportajı yayınladı.

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu binasında vahşi bir şekilde katledilmesiyle ilgili, Amerikalı gazeteciyle bin Selman arasında şöyle bir diyalog geçti:

-(Kaşıkçı cinayetiyle ilgili) Ne dersler çıkardınız? Yaptığınız hatalar var mı?

+Peygamberler bile hata yapar, biz insanlardan hata yapmamamız nasıl beklenir? Önemli olan, hatalarımızdan ders çıkarmamız ve bunları tekrarlamamamız.

- (Kaşıkçı'nın yakınlarını işaret ederek) Ailesi hapishanede işkence gördüğünü söylüyor. Bu doğru mu?

+Eğer doğruysa çok iğrenç. İslam işkenceyi yasaklar. Suudi yasaları işkenceyi yasaklar. İnsan vicdanı işkenceyi yasaklar. Bu meseleyi şahsen takip edeceğim.

Reuters Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Veliaht Prens, Kaşıkçı’nın ölüm emrini siz mi verdiniz? sorusuna, "Kesinlikle hayır. İğrenç bir suç, Suudi hükümeti için çalışıyorlar" cevabını verdi.

İran ile yaşanan gelişmelere değinen Veliaht Prens, “İran’la savaşımız küresel ekonominin çöküşü olur “dedi.

Selman, "Eğer, dünya İran’ı durdurmak için kararlı ve güçlü bir eylemde bulunmazsa küresel çıkarları tehdit eden daha fazla gerginliğe şahit olacağız" ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:16 Suudi gazeteci öldürülmeden 31 dk önce! Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüme gittiği anın görüntülerine ulaştı. Kaşıkçı ve nişanlısı Hatice Cengiz'in Kale Avrupa Konutları'ndaki evlerinden el ele çıkışı ve 11 kilometre uzaklıktaki konsolosluğa gitme anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Üç güç durabilir

Suudi Arabistan ve İran arasındaki savaşın küresel ekonominin çöküşü olacağını kaydeden Veliaht Prens Selman, "Bölge, dünya enerji arzının yaklaşık yüzde 30’unu, dünya ticaret koridorlarının yaklaşık yüzde 20’sini ve küresel GSYİH’nın yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturuyor. Bu üçünün durduğunu düşünün. Sadece Suudi Arabistan ve Orta Doğu için değil, küresel ekonomi için" dedi.

Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’nun iki tesisine yönelik saldırıya da değinen Selman, "Stratejik bir amaç yok. Sadece bir aptal, küresel tedariklerin yüzde 5’ine saldırabilir. Tek strateji aptal olduklarını kanıtlamak ve öyle yaptılar" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Bu bir hataydı"

Röportaj sırasında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Veliaht Prens, Kaşıkçı’nın ölüm emrini siz mi verdiniz? sorusuna, "Kesinlikle hayır. İğrenç bir suç, Suudi hükümeti için çalışıyorlar. Suudi Arabistan hükümetinde çalışan yetkililerin Suudi vatandaşlarına karşı suç işlemesi beni ilgilendirir. Bu bir hataydı" yanıtını verdi.