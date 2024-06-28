Kassam Tugayları ve İslami Cihad'dan katil İsrail'e darbe: Çok sayıda işgalci askeri öldürüldü

Filistinli direniş grupları, Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesinde çıkan şiddetli çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığını, İsrail ordusunun karadan saldırı düzenlediği Gazze kentinin doğusu ile Refah kentinde İsrail ordusuna ait askeri araçların hedef alındığını duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamalarda, Gazze'de İsrail askerleri ile yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Yakın mesafeli çatışmada İsrail askerleri öldürüldü

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesine giren İsrail askerleriyle Kassam direnişçileri arasında yakın mesafeden çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Kassam mensuplarının hedef aldığı İsrail askerleri arasında ölen ve yaralananların olduğu, İsrail ordusuna ait bir helikopterin tahliye amacıyla bölgeye indiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şucaiyye'de Yasin-105 roketleriyle Merkava IV tankını hedef aldık." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de Tel es-Sultan Mahallesinin güneyinde İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın hedef alındığı aktarıldı.

Kudüs Seriyyeleri bubi tuzağında F-16 füzesi kullandı

Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada, Gazze sınırındaki Sderot kenti ile çeşitli bölgelere çok sayıda roket atıldığı bildirildi.

Açıklamada, güçlü patlayıcılarla desteklenen bubi tuzaklarının yerleştirildiği bir binaya giren İsrail askerlerinin, patlayıcıların infilak ettirilmesiyle öldürüldüğü belirtildi.

Şucaiyye Mahallesinde bulunan evdeki bubi tuzağında, F-16 tipi İsrail savaş uçaklarının ateşlediği ancak patlamayan bir füzenin kullanıldığına dikkati çekildi.

Açıklamada, Şucaiyye Mahallesinde İsrail ordusuna ait grup halindeki askeri araçların havan toplarıyla vurulduğu aktarıldı.

Sderot ve çevresinde sirenler çaldı

İsrail'de çıkan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Gazze Şeridi sınırındaki Sderot kenti ve çevresine Gazze'den en az 2 roketin atıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun roketlere müdahale ettiği kaydedilen haberde, Sderot ve çevresinde uyarı sirenlerinin çaldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde katliam

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.







