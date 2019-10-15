Katalan ayrılıkçılara hapis

ÜÇ KİŞİYE BERAAT

Katalonya Meydanı'nda toplanan binlerce kişi kararı protesto ederken bazı protestocuların tren yollarını kapattığı görüldü.

İspanya'da yüksek mahkeme, yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı yargıladığı ayrılık yanlısı 12 Katalan siyasetçiyle ilgili kararını dün açıkladı. Buna göre, üç siyasetçinin suçsuz olduğu görüşüne vararak beraatine karar veren üst mahkeme, diğer 9 sanığa ise 9 ila 13 yılları arasında değişen hapis cezası verdi. Mahkeme, ayrılıkçı Katalan lider Oriol Junqueras'ı 13 yıl hapis cezasına mahkum etti.

BARCELONA'DAN TEPKİ

Katalan siyasetçilere verilen cezaya Barcelona Futbol Kulübü’nden tepki geldi. Resmi Twitter hesabından açıklama yayımlayan kulüp, yüksek mahkemenin kararını kınadıklarını belirtti. Açıklamada, "Önleyici hapis cezasının anlaşmazlığı çözme konusunda yardımcı olmadığı gibi aynı şekilde bugün verilen hapis cezası da çözmeyecektir, çünkü cezaevi bir çözüm değildir" denildi.

Kaçak başkan: Acımasızlık

Carles Puigdemont

Katalan Bölgesel Hükümeti’nin eski başkanı Carles Puigdemont hapis cezalarını "acımasızlık” olarak nitelendirdi. “Hiç olmadığı kadar tepki verme zamanı. Oğullarımız ve kızlarımızın geleceği için. Demokrasi için. Avrupa için. Katalonya için” ifadelerini kullanan Puigdemont, referandumunun yapıldığı dönemde Katalan hükümetinin başındaki isimdi, ancak sonrasında Belçika’ya sığındığı için yargılamada yer almadı.