Dünya Katalan ayrılıkçılara hapis
AVRUPA

Katalan ayrılıkçılara hapis

İspanya'da yasa dışı bağımsızlık referandumu yapmakla yargılanan 12 Katalan siyasetçi ile ilgili karar verildi. 9 sanığa 9 ila 13 yıl arasında hapis cezası verilmesine Barcelona futbol kulübü tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa'nın göbeğinde derin kriz yaşanıyor.
Avrupa'nın göbeğinde derin kriz yaşanıyor.

ÜÇ KİŞİYE BERAAT

Katalonya Meydanı'nda toplanan binlerce kişi kararı protesto ederken bazı protestocuların tren yollarını kapattığı görüldü.

İspanya'da yüksek mahkeme, yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı yargıladığı ayrılık yanlısı 12 Katalan siyasetçiyle ilgili kararını dün açıkladı. Buna göre, üç siyasetçinin suçsuz olduğu görüşüne vararak beraatine karar veren üst mahkeme, diğer 9 sanığa ise 9 ila 13 yılları arasında değişen hapis cezası verdi. Mahkeme, ayrılıkçı Katalan lider Oriol Junqueras'ı 13 yıl hapis cezasına mahkum etti.

BARCELONA'DAN TEPKİ

Katalan siyasetçilere verilen cezaya Barcelona Futbol Kulübü’nden tepki geldi. Resmi Twitter hesabından açıklama yayımlayan kulüp, yüksek mahkemenin kararını kınadıklarını belirtti. Açıklamada, "Önleyici hapis cezasının anlaşmazlığı çözme konusunda yardımcı olmadığı gibi aynı şekilde bugün verilen hapis cezası da çözmeyecektir, çünkü cezaevi bir çözüm değildir" denildi.

Kaçak başkan: Acımasızlık

  • Carles Puigdemont
  • Katalan Bölgesel Hükümeti’nin eski başkanı Carles Puigdemont hapis cezalarını "acımasızlık” olarak nitelendirdi. “Hiç olmadığı kadar tepki verme zamanı. Oğullarımız ve kızlarımızın geleceği için. Demokrasi için. Avrupa için. Katalonya için” ifadelerini kullanan Puigdemont, referandumunun yapıldığı dönemde Katalan hükümetinin başındaki isimdi, ancak sonrasında Belçika’ya sığındığı için yargılamada yer almadı.

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