Katar Emiri Şeyh Temim ve Trump bölgesel meseleleri ele aldı

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Şeyh Temim, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmede, başta Orta Doğu’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin son durum ele alınırken, gerilimin düşürülmesi ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası girişimler değerlendirildi.