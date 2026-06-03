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Katar Emiri Şeyh Temim ve Trump bölgesel meseleleri ele aldı

Katar Emiri Şeyh Temim ve Trump bölgesel meseleleri ele aldı

23:543/06/2026, Çarşamba
AA
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, Katar Emiri Şeyh Temim bölgede tansiyonun düşürülmesi ve barışçıl çözümlerin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Şeyh Temim, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmede, başta Orta Doğu’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin son durum ele alınırken, gerilimin düşürülmesi ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası girişimler değerlendirildi.

Deniz güvenliği ele alındı

Görüşmede ayrıca mevcut gelişmelerin deniz güvenliği ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkileri de masaya yatırılarak seyrüsefer güvenliğinin korunması, stratejik su yollarının emniyetinin sağlanması ve küresel enerji ile tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Görüşmede Katar Emiri, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve barışçıl çözümlerin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, taraflar arasında diyalog ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesinin bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ve bölgenin yeni gerilim ve çatışmalardan uzak tutulmasına yardımcı olacağını ifade etti.



#ABD
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#Katar
#Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
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