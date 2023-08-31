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Dünya

Katar'dan Lübnan'a 30 milyon dolarlık yakıt desteği

Katar, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt tedarik etme anlaşması yaptıklarını duyurdu. Söz konusu adımın, Katar'ın Lübnan kurumlarını destekleme ve kardeş Lübnan halkının yanında olma isteği çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.

15:51 . 31/08/2023 Perşembe
AA
Katar ve Lübnan arasında yakıt anlaşması

Katar ve Lübnan arasında yakıt anlaşması

Katar, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt tedarik etme anlaşması yaptıklarını duyurdu.

Katar resmi ajansı QNA'da konuyla ilgili bir haber yayımladı.

Katar Kalkınma Fonu'nun Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt sağlamak üzere bir anlaşma yaptığı belirtilen haberde, söz konusu adımın, Katar'ın Lübnan kurumlarını destekleme ve kardeş Lübnan halkının yanında olma isteği çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Fonun, daha önce de ülkedeki bazı sağlık tesislerinin yakıt masraflarını karşılayarak Lübnan Sağlık Bakanlığına destek sağladığı belirtiliyor.

Ekonomik krizdeki Lübnan, elektrik üreten enerji istasyonlarına yeterli yakıt verilememesi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır ciddi elektrik kesintileriyle mücadele ediyor.



#Katar
#Lübnan
#yakıt
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