Katar'dan Lübnan'a 30 milyon dolarlık yakıt desteği

Katar resmi ajansı QNA'da konuyla ilgili bir haber yayımladı.

Katar Kalkınma Fonu'nun Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt sağlamak üzere bir anlaşma yaptığı belirtilen haberde, söz konusu adımın, Katar'ın Lübnan kurumlarını destekleme ve kardeş Lübnan halkının yanında olma isteği çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.