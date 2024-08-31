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Katil İsrail ordusu Gazze'de katliama doymuyor: Son 48 saatte 89 Filistinliyi öldürdü

Terör devleti İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saat içinde Filistinlilerden 89 kişiyi öldürdüğü, 205 kişinin de yaralandığı bildirildi.

14:51 - 31/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:29 - 31/08/2024 Cumartesi
AA
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 330 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte gerçekleştirdiği 5 katliamda 89 kişinin öldüğü, 205 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 691'e, yaralı sayısının da 94 bin 60'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.


Şin-Bet Direktörü Gazze Kasabı'nı uyarmış: Katil Netanyahu'nun 7 Ekim'den aylar önce her şeyden haberi varmış

Terör devleti İsrail, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını 7 Ekim'den bu yana sürdürürken çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. İşgalci İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın, 7 Ekim saldırılarından aylar önce Gazze Kasabı Netanyahu'yu "savaşın an meselesi" olduğu konusunda uyardığı iddia edildi. Ayrıca Bar'ın Netanyahu'nun ardından ana muhalefet lideri Yair Lapid ile de görüştüğü de belirtildi. Lapid dün hükümetin 7 Ekim saldırılarını durdurma konusunda başarısızlığını araştıran soruşturma komisyonunda yaptığı konuşmada, Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'deki saldırıların öncesinde aldığı uyarı işaretlerini görmezden geldiğini söylemişti.



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