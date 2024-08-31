Katil İsrail ordusu Gazze'de katliama doymuyor: Son 48 saatte 89 Filistinliyi öldürdü

Terör devleti İsrail, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını 7 Ekim'den bu yana sürdürürken çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. İşgalci İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın, 7 Ekim saldırılarından aylar önce Gazze Kasabı Netanyahu'yu "savaşın an meselesi" olduğu konusunda uyardığı iddia edildi. Ayrıca Bar'ın Netanyahu'nun ardından ana muhalefet lideri Yair Lapid ile de görüştüğü de belirtildi. Lapid dün hükümetin 7 Ekim saldırılarını durdurma konusunda başarısızlığını araştıran soruşturma komisyonunda yaptığı konuşmada, Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'deki saldırıların öncesinde aldığı uyarı işaretlerini görmezden geldiğini söylemişti.