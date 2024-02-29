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Dünya

Katil İsrail yardım bekleyen Gazzelileri vurdu: En az 70 ölü var!

Terör devleti İsrail, Gazze'de gıda yardım almak için bekleyen Filistinliler'e ateş açtı, en az 70 kişi hayatını kaybetti, binlerce yaralı var. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda öldürülenlerin sayısının 100'ü geçebileceğini belirtti.

13:06 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:41 - 29/02/2024 Perşembe
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Katil İsrail bir çuval un alabilmek için bekleyen sivilleri hedef aldı.
Katil İsrail bir çuval un alabilmek için bekleyen sivilleri hedef aldı.

Eli kanlı katil ve işgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarını 146. günde de sürdürüyor.


  • Saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

AFP'nin aktardığı son dakika gelişmesine göre, terör devleti İsrail yardım almak için bekleyen Filistinli sivilleri doğrudan hedef aldı. İsrail keskin nişancılarının açtığı ateşte en az 70 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.


  • Saldırıda yaralananlar eşek arabalarıyla yakın bölgelerdeki hastanelere nakledilmeye çalışıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenlerden 20'sinin cansız bedeninin Kamal Adwan Hastanesi'ne, 57'sinin ise Şifa Hastanesi'ne getirildiğini aktardı.


'Yardım bekleyenler soğukkanlılıkla öldürüldü'

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının "sivillere yönelik soğukkanlı bir katliam" ve İsrail'in devam eden “soykırım savaşının” bir parçası olduğu ifade edildi. Uluslararası topluma, sivilleri korumanın tek yolu olarak ateşkes sağlanması için "acilen müdahale" çağrısında bulunuldu.


  • Katil İsrail ordusunun keskin nişancılarının, un çuvallarına yaklaşan herkese doğrudan ateş açtığı belirtiliyor.


'Ölü sayısı 100'ü aşabilir'

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hain saldırısında öldürülenlerin sayısının 100'ü aşabileceğini belirtti.

Uluslararası topluma tepki

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırıyı önceden planladığı belirtildi. Açıklamada uluslararası toplumun, özellikle de Biden yönetiminin, Filistinli sivillerin katledilmesine izin vermekle suçlanarak, "ABD yönetimini, uluslararası toplumu, İsrail işgalini ve uluslararası örgütleri, sivillerin öldürülmesinden sorumlu tutuyoruz. Tüm dünya ülkelerine, tüm Arap ve İslam ülkelerine, Arap Birliği'ne ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na, soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapmak üzere acilen müdahale çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.


UAD kararlarına rağmen yardımlar daha da düştü

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.



#İsrail
#Gazze
#Filistin
#Saldırı
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