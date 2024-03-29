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Dünya

Katil İsrail'in 175 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 623'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 623'e yükseldi. Yaralı sayısı da 75 bin 92'ye ulaştı.

11:57 - 29/03/2024 Cuma
AA
İşgalci İsrail saldırılarından sonra Gazze.
İşgalci İsrail saldırılarından sonra Gazze.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 175 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 71 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 112 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 623'e çıktığını aktaran Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 92'ye ulaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

#İsrail
#Gazze Şeridi
#Gazze
#Eşref el-Kudra
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