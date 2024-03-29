Katil İsrail'in 175 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 623'e çıktı

Gazze'yi uluslararası arenada yalnız bırakmayan Türkiye, terör devleti İsrail ve etki ajanları tarafından manipülatif haberlerle sistematik olarak hedef alınıyor. Malum sosyal medya hesapları tarafından aralıklarla ortaya atılan iddialar resmi makamlarca yalanlansa da atılan çamurun izi kalıyor.