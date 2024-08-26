Katil İsrail'in 325 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 435'e çıktı

Soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiği katliamlarını sürdürüyor. Siyonist katiller Gazze Şeridi'nde yine sivilleri hedef aldı. İşgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu dört Filistinli hayatını kaybetti. Katillerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında ise son birkaç saat içinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli şehit oldu.