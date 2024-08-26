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Katil İsrail'in 325 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 435'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne 325 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. katil sürüsünün Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 435'e yükseldi. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 33 Filistinli öldü, 66 Filistinli yaralandı.

15:53 - 26/08/2024 Pazartesi
AA
Gazze'de can kaybı her geçen gün daha da artıyor
Gazze'de can kaybı her geçen gün daha da artıyor
Soykırımcı İsrail Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 435'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 325 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Katil sürüsünün son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "2 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 33 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 66 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 435'e, yaralı sayısının da 93 bin 534'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.



#Filistin
#Gazze
#İsrail
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