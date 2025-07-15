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Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti

11:2115/07/2025, Salı
AA
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Katil İsrail, Gazze'te saldırmaya devam ediyor.
Katil İsrail, Gazze'te saldırmaya devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yer alan Şati Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

Saldırıda "Nassar" ailesinden 5 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Görgü tanıkları, hedef alınan evin yıkıldığını, patlama neticesinde yangın çıktığını ve enkaz altında kalanların olduğunu ifade etti.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki El-Babeydi Caddesi'nde sığınmacıların kaldığı çadırı hedef aldı. Bombardımanda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Er-Rimal Mahallesi'nde de sığınmacıların kaldığı bir çadırın bombalandığı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, kuzeyde yer alan Cibalya'nın doğusuna yoğun topçu atışları eşliğinde binaları ve altyapıyı sistematik şekilde yıkmaya devam ediyor.

#Gazze
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