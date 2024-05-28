|
Dünya

Katil İsrail'in Refah'taki katliamı sonrası Cezayir harekete geçti! BM'de acil toplantı yapılacak

Terör devleti İsrail'in Refah'taki bir çadır kentte yaptığı saldırıyla en az 45 masum insanın yanarak can verdiği roketli saldırı sonrası Cezayir, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden 'acil bir toplantı' talep etti.

10:48 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
45 Filistinlinin diri diri yanarak hayatını kaybettiği saldırı uluslararası çapta büyük tepki topladı.
45 Filistinlinin diri diri yanarak hayatını kaybettiği saldırı uluslararası çapta büyük tepki topladı.

Katil İsrail ordusu Refah'taki bir çadır kampa düzenlediği ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 45 kişinin uykularından diri diri yanarak can verdiği alçak saldırının yankıları sürüyor.

Cezayir'den acil toplantı talebi

Saldırıya tepkiler sürerken, Cezayir'den katliam sonrası harekete geçti.

BM'de Refah zirvesi

Cezayir, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in Refah saldırısı ile ilgili acil bir toplantı talep etti.

BM kaynaklarından edinilen bilgilere göre,
yarın TSİ 22.00'de
gerçekleşmesi beklenen kapalı oturumda herhangi bir karar oylaması yapılmayacağı, toplantıda kapsamlı bir istişare yapılacağı öğrenildi.
  • Ayrıca BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma'nın BM Güvenlik Konseyi'ne bölgedeki durumla ilgili bilgi vereceği belirtildi.




#Cezayir
#Refah
#İsrail
#BM
4 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteoroloji’den Kastamonu’ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat