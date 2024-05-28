Katil İsrail'in Refah'taki katliamı sonrası Cezayir harekete geçti! BM'de acil toplantı yapılacak

7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde katliam yapan terör devleti İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nın ‘saldırıları durdurun’ çağrısına rağmen bu kez Refah’ta çadır kampı bombaladı. Çok sayıda masum insan diri diri yanarak hayatını kaybetti. Terör devletinin alçak saldırı sonrası kolları kesilen ve vücudunda derin yanıklar oluşan Muhammed Zeyd, hastane yatağında acılarını dindirmek için ezan okudu. Anne, babası ve 3 kardeşi terör devletinin saldırıları sonrası şehit düşen Filistinli çocuğun Allah'a olan aidiyeti duygulandırdı.