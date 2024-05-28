Katil İsrail'in Refah'taki katliamı sonrası Cezayir harekete geçti! BM'de acil toplantı yapılacak

Katil İsrail ordusu Refah'taki bir çadır kampa düzenlediği ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 45 kişinin uykularından diri diri yanarak can verdiği alçak saldırının yankıları sürüyor.
Cezayir'den acil toplantı talebi
Saldırıya tepkiler sürerken, Cezayir'den katliam sonrası harekete geçti.
BM'de Refah zirvesi
Cezayir, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in Refah saldırısı ile ilgili acil bir toplantı talep etti.
- Ayrıca BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma'nın BM Güvenlik Konseyi'ne bölgedeki durumla ilgili bilgi vereceği belirtildi.