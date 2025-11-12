Katiller itiraf etti: Çamaşır asanı bile vurduk

Gazze’de soykırım yapan terör devleti İsrail’in eli kanlı ordusu, İngiliz basınına işledikleri savaş suçlarını ve sivilleri keyfi olarak öldürdüklerini itiraf etti. İngiltere’nin ITV kanalında yayınlanacak “Breaking Ranks: Inside Israel’s War” adlı belgesele konuşan İsrailli askerleri, hiçbir gerekçe olmadan ateş açtıklarını ve sivillerin keyfi şekilde düşman ilan edildiğini anlattı.

ÖLDÜRMEK İÇİN KISITLAMA YOK

IDF’nin zırhlı birlik komutanlarından Daniel, “Eğer hiçbir kısıtlama olmadan ateş açmak istiyorsan, açabilirsin” diyerek sahada yaşanan denetimsizliği anlattı. Bir diğer subay, Yüzbaşı Yotam Vilk, ordu eğitimlerinde öğretilen “araç, niyet ve yetenek” ilkelerinin (bir hedefe yalnızca zarar verme aracı, niyeti ve kabiliyeti varsa ateş açılması kuralı) Gazze’de tamamen geçersiz kaldığını belirtti. “Gazze’de böyle bir şey yok,” diyen Vilk, “Sadece ‘yasak bölgede yürüyorsa, 20-40 yaşında bir erkekse’ yeterli oluyor” diye konuştu.

"ÇAMAŞIR ASAN ADAMI TANKLA VURDUK"

Eli adlı başka bir asker ise “Hayat ve ölüm artık prosedürlere ya da ateş açma talimatlarına bağlı değil. Kararı sahadaki komutanın vicdanı veriyor” dedi. Eli, “Çatıda çamaşır asan bir adamı gözetleyici sanarak” tankla vurdurmasını da, “Adam sadece çamaşır asıyordu, dürbünü yoktu, silahı yoktu. Tank ateş etti, bina çöktü, birçok ölü ve yaralı oldu” sözleriyle itiraf etti.

“SİVİLLERDEN İNTİKAM ALMALIYIZ”

Belgesel, bazı din adamlarının da aynı görüşleri yaydığını ortaya koyuyor. Binbaşı Neta Caspin, tugay hahamının kendisine “7 Ekim’de onlar ne yaptıysa biz de aynısını yapmalıyız; intikam almalıyız, siviller dahil” dediğini aktardı. Aşırı sağcı haham Avraham Zarbiv ise Gazze’de 500 günden fazla görev yaptığını belirterek, “Orası baştan sona bir terör altyapısı” ifadelerini kullandı.

TÜNELLERDE İNSAN KALKANI

Askerler ayrıca, savaş boyunca Filistinli sivillerin “insan kalkanı” olarak kullanıldığını da doğruladı. Bu yöntem, askerler arasında “sivrisinek protokolü” olarak biliniyor. Tank komutanı Daniel, “İnsan kalkanı tünellere gönderiliyor, üzerindeki iPhone konum bilgisi gönderiyor, böylece tünel haritalanıyor. Komutanlar bu yöntemi görünce hızla yayıldı; bir hafta içinde her birlik kendi ‘sivrisineğini’ kullanmaya başladı” dedi.

“YARDIM ARAYANLARI VURDUK”

Belgeselde ayrıca, Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından yürütülen gıda dağıtım merkezlerinde görev yapan Sam adlı bir yüklenici, İsrail askerlerinin yardıma koşan silahsız sivilleri vurduğuna tanık olduğunu söyledi. Bir olayda, “iki gencin yardım almak için koştuğunu, askerlerin diz çöküp iki el ateş ettiğini, başlarından vurulan gençlerin yere yığıldığını” anlattı.







