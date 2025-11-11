Gazze’de defnedilen cenazeler kimlik tespiti için mezarlardan çıkarılıyor

"Klinik yönetimi ve komşular tarafından, klinik avlusuna yaklaşık 80 cenaze gömüldüğü bilgisi verildi ve sivil savunma ekipleri aramalarına devam ediyor. Bu cenazeler, İsrail ordusunun bölgede hareket eden herkesi hedef aldığı için klinik avlusuna gömüldü. Cenazeler mezarlıklara nakledilecek, Şeyh Radwan Kliniği’nin vatandaşları tedavi etmeye devam edebilmesi için ise bu alan yenilenecek"