Gazze’de defnedilen cenazeler kimlik tespiti için mezarlardan çıkarılıyor

İsrail saldırıları nedeniyle toplu bir şekilde Şeyh Radwan Kliniği'nin avlusuna gömülen 35 kişinin cenazesi kimlik tespiti için mezardan çıkarıldı. Gazze Şeridi Sivil Savunma Saha Ekipleri Direktörü İbrahim Abu Al-Reesh, "Bu cenazeler, İsrail ordusunun bölgede hareket eden herkesi hedef aldığı için klinik avlusuna gömüldü." ifadelerini kullandı.
Cenazelerin, kimlik tespiti için Şifa Hastanesi'ne sevk edildi.