Kayıplarını arıyorlar

Suriye’de 61 yıllık Baas Partisi diktatörlüğünü devirerek, Esed rejiminin korku merkezleri olan hapishanelere giren ve mahkumları serbest bırakan muhalif gruplar, ülkede düzeni sağlama çabalarını sürdürüyor. Esed rejiminin 1970’ten beri halkı sindirmek için işkence merkezine dönüştürdüğü Sednaya Hapishanesi’nde ise umutsuz bir arayış var. Muhaliflerin Askeri Operasyon Odası, hapishanedeki bütün tutukluların serbest bırakıldığını ilan etmesine rağmen yerel halk, Esed rejiminin yıllar içinde Sednaya Hapishanesi’ne binlerce Suriyeliyi basit sebeplerle ya da siyasi ithamlarla doldurduğunu bildiklerinden, hapishaneden çok az kişinin çıktığına inanıyor. Yıllar önce kaybolan yakınlarının Sednaya’daki gizli bölmelerde olabileceğine inanan ve bu yüzden hapishaneye akın eden Suriyeliler, burada gizli bölmeler olduğundan şüphelendikleri her yeri ilkel yöntemlerle kazıyor. Bunun da hapishanenin çökmesine ya da içindeki elektrik tesisatlarının sivillere zarar vermesine sebep olmasından endişe ediliyor.





DUVARLARDA KAYIP İLANLARI

Sednaya Hapishanesi’nin her köşesinde, Esed rejimi militanlarının geride bıraktığı kayıt defterlerini inceleyen onlarca insan bulunuyor. Suriyeliler, bu defterlerdeki isimleri yakınlarını bulma umuduyla tek tek okuyor. Bazı aileler, kayıp yakınlarının fotoğraflarını yanlarında getirerek hapishanede ve Şam’ın çeşitli bölgelerinde duvarlara asıyor.





AİLELER İSTİSMARA AÇIK

Sednaya Hapishanesi’nde, ellerinde kesin bilgi olmadan arama çalışmaları yapan Suriyeli aileler, istismar da edilebiliyor. Yeni Şafak ekibi, hapishane ziyaretinde bir kişinin hapishanede bulunan insanları gizli bölmelerin yerini bildiğini iddia ederek uzun süre oyaladığını görüntüledi. Bu kişiler, hapishaneye gelerek bazı noktaları işaret ediyor kazı çalışmaları başladığında da umutlanan insanlar hiç kimseye ulaşamayarak büyük hayal kırıklıkları yaşıyor. Hapishanedeki Suriyelilerin en fazla şikayet ettiği konular arasında bu durum geliyor. Kayıp aileleri, BM ve uluslararası toplumun bölgeye henüz uzman ekip göndermemesini eleştirerek yardım çağrıları yapıyor.





Eskiden hapishanenin yanından geçemezdik

Hapishane avlusunda Yeni Şafak muhabirlerine konuşan kayıp yakınlarından Kuteybe el-Asi, Esed rejimi döneminde Sednaya Hapishanesi’nin etrafa dehşet saçan bir korku merkezi olduğunu söyledi. El-Asi, “Eskiden hapishanenin yakınlarından geçemiyorduk. ‘Sednaya’ya Hoşgeldiniz’ tabelasını görünce hemen yolumuzu çevirirdik. Hapishanenin ismi, şekli, görüntüsü her şeyi gerçekten korkutucuydu. Kardeşim Sednaya gibi korkunç bir hapishanede değil basit bir hapishanede 5 ay kaldı. O kadar dayak yemişti ki yüzü gözü dağılmıştı. Sırf korkutmak için bunları yapıyorlardı. Eğer yetişemeseydik ölü çıkardı. Korku salıyorlardı, biz beş yıldır evden doğru düzgün çıkamıyorduk” diye konuştu.



