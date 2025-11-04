Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısında 100’den fazla fok ölü bulundu

Kazakistan Hidrobiyoloji ve Ekoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, fokların bir aydan fazla süre önce öldüğü, ancak cesetlerin kıyıya şimdi vurduğu belirtilerek,

"Bilim adamlarının uzun yıllar süren araştırmalarına göre, fokların ölümünün muhtemel nedenleri arasında bağışıklık sistemlerinin zayıflaması da gösteriliyor"