KDP lideri Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'deki durum ve sahadaki son gelişmeleri ele aldı.

KDP Dış İlişkiler Ofisinin X platformundan yaptığı açıklamaya göre, Barzani ile Barrack ve beraberindeki heyet Erbil'de bir araya geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı (IKBY) Mesrur Barzani'nin de hazır bulunduğu toplantıda, Barrack, "ABD Başkanı Donald Trump'ın selamlarını ve takdirlerini" Mesud Barzani'ye iletti, ayrıca Barzani'nin barış sürecindeki rolü ve Suriye'deki son olayların yatıştırılmasındaki katkılarından dolayı takdirini ifade etti.

Toplantıda, Suriye'deki durum ve sahadaki son gelişmeler ele alınırken mevcut sorunlara ve anlaşmazlıklara çözüm bulmak için diyalog, karşılıklı anlayış ve barışçıl yollara başvurmanın gerekliliği vurgulandı.

"Kürt halkının haklarının güvence altına alınmasının önemi"

Görüşmenin bir diğer bölümünde Barzani, Suriyeli tarafların çözüm bulmasına yardımcı olma konusunda ABD’nin oynadığı rolü takdir ederek, "Suriye'nin geleceğinde Kürt halkının haklarının güvence altına alınmasının önemini" vurguladı.

Barzani ayrıca terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile de görüştü, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Barzani, Barrack ve Şahin daha sonra heyet olarak görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya ABD'nin Erbil Başkonsolosu Windy Green, ABD'nin Suriye Kuvvetleri Komutanı General Kevin Lambert ve Albay Zachariah Cork da katıldı.

Yerel medyaya göre, toplantıda Barzani, Suriye'de diyalog, istikrar ve birlikte yaşamanın önemine dikkati çekti. Taraflar, çeşitli konuları tartışarak görüş alışverişinde bulundu ve istikrarı sağlamak için atılacak bazı pratik adımları dile getirdi.







