Kinder'de 'Salmonella' krizi büyüyor: Vaka sayıları giderek artıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da Kinder markalı çikolatalarda tespit edilen salmonella bakterisinin görüldüğü ülke sayısının 11'e vaka sayısının ise 151'e yükseldiğini açıkladı. Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, söz konusu durumla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada bakanlığın ülkedeki duruma dair şeffaf olmadığı belirtildi.

DSÖ, İngiltere'nin kendilerine salmonella enfeksiyonuyla ilgili 27 Mart'ta ilk defa bilgi verdiğini ve salgının 25 Nisan itibarıyla Kinder çikolatalarına dayandığını ifade etti.

Vakaların yüzde 89'unu 10 yaş altı çocukların oluşturduğu açıklanırken 21 vakada kusma, mide bulantısı ve kanlı ishal gibi ağır belirtilerin görüldüğü bilgisi paylaşıldı. Salmonella enfeksiyonu kaynaklı can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

PatronlarDünyası'nın haberine göre açıklamada, insan vücuduna bulaşan salmonella ile aynı genetik yapıya sahip bakterilerin Belçika'nın Arlon kentindeki Kinder fabrikasında, hammadde içeren bazı tankerlerde tespit edildiği aktarıldı. Fabrikada gerekli hijyen tedbirleri alınıp ürünlerdeki salmonella testinin negatif çıkması sonucu fabrikada üretilen Kinder ürünlerinin Avrupa'ya ve dünyaya dağıtıldığı kaydedildi.

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Vakaların ülkelere göre dağılımı şöyle:

İngiltere: 65

Belçika: 26

Fransa: 25

Almanya: 10

İrlanda: 15

İsveç: 4

Hollanda: 2

Lüksemburg, Norveç, İspanya ve ABD'de ise birer vaka

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