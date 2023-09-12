Kızılay sel felaketi sonrası Libya'da yardım çalışmalarına başladı

Türk Kızılay Libya'da çalışmalarını sürdürüyor.
Belirlenen acil ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlıklarını yapan Türk Kızılay hazırladığı insani yardım malzemelerini kargo uçağına yükleyerek Libya’ya ulaştırdı. Askeri kargo uçağıyla Libya’ya ulaşan 6 kişilik ekip, selzedelere yönelik gerçekleştirilecek yardım faaliyetleri kapsamında ilk etapta çadır, battaniye, gıda ve hijyen kolisinden oluşan acil insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdı.
Libya Kızılayı ile irtibat halinde yardım çalışmalarını gerçekleştirecek olan Türk Kızılay, belirlenen ihtiyaca göre yardım çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.