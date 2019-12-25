Dünya Kızılaydan örnek uygulama Gönüllü geri dönenlere yeni hayat kuruluyor
AVRUPA

Kızılay’dan örnek uygulama: Gönüllü geri dönenlere yeni hayat kuruluyor

Kızılay’dan örnek uygulama: Gönüllü geri dönenlere yeni hayat kuruluyor

Afgan mültecilere dönük gönüllü geri gönderme programı yürüten Kızılay, yeni bir hayat kurabilmeleri için iş yeri açıp ilk 5 ay kira desteği de sağlıyor. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz, “Geri dönüş ve entegrasyon için uygun şartları yaratma konusunda Türk Kızılay uyguladığı bu programla diğer ilgili kurum ve kuruluşlara da iyi bir örnek uygulama sunmaktadır” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz açıklama yaptı.
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz açıklama yaptı.

Dr. Naci Yorulmaz, Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil ettiği geçen hafta İsviçre’de toplanan Birleşmiş Milletler Küresel Mülteci Forumuna katıldı.

Foruma ilişkin Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Yorulmaz, “Bağlayıcılığının olmamasına rağmen göçmen karşıtlığının yükseldiği, göç ve mültecilik konularındaki algıların eğilip büküldüğü bu dönmede bu forumlar çok önemli” dedi.

GÜVENLİ GERİ DÖNÜŞ ŞARTLARI

Yorulmaz, Kosta Rika, Etiyopya, Almanya, Pakistan ve Türkiye’nin eş başkanlığında toplanan forumun amacının üye ülkeleri ve ilgili diğer aktörleri bir araya getirerek mülteci hareketliliklerinin ev sahibi ülkeler üzerindeki baskısını hafifletmek, güvenli geri dönüş şartlarını ortaya çıkmasını desteklemek olarak özetledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜME ADIM

2011'de patlak veren Suriye krizinin bölgedeki insani durumun çarpıcı biçimde değişmesine neden olduğunun altını çizen Yorulmaz, bu ülke ile 911 kilometre sınırı bulunan Türkiye’nin ciddi siyasi, güvenlik ve insani yardımlarla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Yorulmaz, “Şu anda Türkiye, 3.7 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmakta. Ülkemizde 5 milyondan fazla mülteciye kucak açmanın ve onları bu zorlu yaşam mücadelelerinde yalnız bırakmamanın verdiği sorumluluk duygusuyla, sürdürülebilir çözüme yönelik hızlı adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

HER DAİM MÜLTECİLERİN YANINDA

Türkiye’ye sığınan 2 milyon 250 bin mülteciye/göçmene, insani ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için her ay düzenli nakit yardımı sağlandığını dile getiren Yorulmaz, “Göçmen ve mülteci çocukların okul hayatlarını devam ettirmeleri amacıyla her ay 562 bin çocuğa şartlı eğitim yardımı ve psiko-sosyal destek sağlamaktadır. Sınır yardımları kapsamında, Suriye içinde zorlaşan insani durumun iyileştirilmesine yönelik 47 bin 500 tır insani yardım göndermiştir. Yurt sathına yayılmış toplum merkezleri eliyle, 1 milyon mülteciye koruma, sosyal uyum, geçim kaynağını geliştirme, psiko-sosyal destek hizmeti vermektedir” ifadesini kullandı.

YENİ HAYATA KIZILAY ELİ

Türk Kızılay,’ın geçen yıl 50’den fazla ülkede 20 milyondan fazla insana ulaşmış ve onların acısını paylaştığını söyleyen Yorulmaz, şöyle konuştu:

“Daimi delegasyonlarımızdan birisi de Afganistan’dadır. Bu anlamda geri dönüş ve entegrasyon için uygun şartları yaratma çerçevesinde Türk Kızılay Afganistan'da geri dönenlere Gönüllü Geri Gönderme Programı yürütmektedir. Bu programla, Kızılay bu program için uygun olan geri dönenler için iş fırsatları yaratıyor. Ülkelerine geri dönme arzusunda olan mülteciler ve Afganistan Geri Dönüş Bakanlığı ile iyi bir iş birliği kurduk. Geri dönenlerle yapılan ikili mülakatlardan sonra, Kızılay, geri dönüş arzusunda olan mültecilerin mesleki yetenek ve yeterliliklerine göre onlara yeni bir hayat kurmalarına yardımcı olacak şekilde yeni iş yerleri açıyor, tefriş ediyor. Ayrıca bu iş yerlerinin ilk 5 ay kiralarını da karşılıyor. Geri dönüş ve entegrasyon için uygun şartları yaratma konusunda Türk Kızılay uyguladığı bu programla diğer ilgili kurum ve kuruluşlara da iyi bir örnek uygulama sunmaktadır. Türk Kızılay olarak bizler mültecilerin, göçmenlerin AVR Programını (Gönüllü Geri Dönüş) programı çerçevesinde insan onuruna yaraşır bir şekilde ülkelerinde yeni ve kaliteli bir yaşam kurmalarını hedeflemekteyiz.”

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