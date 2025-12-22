Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan Hristodulidis’e 'Kanlı Noel' tepkisi

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan Hristodulidis’e 'Kanlı Noel' tepkisi

18:3922/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkeli şehitleri içindüzenlenen anma töreninde, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'ın sözlerine tepki gösterdi. Erhüman, 62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından gerçekleştirilen "Kanlı Noel" katliamını "kahramanlık" olarak nitelendiren Hristodulidis'e "Böyle bir zihniyeti anlamak hiçbir şekilde bizler açısından mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından gerçekleştirilen
"Kanlı Noel"
katliamını
"kahramanlık"
olarak nitelendiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis’e tepki göstererek,
"Böyle bir zihniyeti anlamak hiçbir şekilde bizler açısından mümkün değildir. Burada yatan insanlar tamamen savunmasız; on yaşında çocuktan başlayarak yaşlılara kadar uzanan bir silsile. Hiçbir savunmaları yok. Hiçbir şekilde karşılık verme güçleri, eşit güçleri yok"
dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından gerçekleştirilen
"Kanlı Noel"
katliamını
"kahramanlık"
olarak nitelendiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis’e tepki gösterdi.

Türkeli (Ayvasıl) şehitleri için Lefkoşa Tekke Bahçesi’nde düzenlenen anma töreninde konuşan Erhürman,
"En inanılamayacak şey, burada yaşanan olayların bir isyanı bastırmak için ‘gönüllülerin’ kahramanca verdiği bir mücadele olarak anılmaya kalkılmasıdır. Böyle bir zihniyeti anlamak hiçbir şekilde bizler açısından mümkün değildir. Burada yatan insanlar tamamen savunmasız; on yaşında çocuktan başlayarak, yaşlılara kadar uzanan bir silsile. Hiçbir savunmaları yok. Hiçbir şekilde karşılık verme güçleri, eşit güçleri yok"
dedi.


"Azınlık olmayı kabul etmeyeceğiz"


"Ama herkes şunu biliyor ve bilecek"
ifadelerini kullanan Erhürman, 1878’den bu yana Kıbrıs Türk halkının, en ağır bedelleri ödediği koşullarda dahi azınlık statüsünü asla kabul etmediğini, içine sindirmediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, kim ne derse desin, bu topraklarda, iki eşit kurucu ortaktan biri statüsüne sahip olduğunu ve eşitlik, egemenlik ve güvenlik haklarından ödün vermeyeceğini vurguladı.


"Haklarımızdan vazgeçmemizi, kimse boşu boşuna beklemesin"


Cumhurbaşkanı Erhürman,
"Haklarımızdan vazgeçmemizi, kimse boşu boşuna beklemesin"
ifadelerini kullanarak, bu adada güvenliğin Kıbrıslı Türkler için hayati önemde olduğunu kaydetti. Güney Kıbrıs’ın, çeşitli güçlü ülkelerle askeri anlaşmaların yapıldığı ve adanın tamamının güvenliğinin riske atıldığı bir dönemden geçildiğini söyleyen Erhürman, Kıbrıslı Türklerin, güvenlik, eşitlik ve egemenlik haklarından asla vazgeçmeyeceğini, bunu her zamanki gibi bütün dünyaya anlatmaya devam edeceklerini belirtti.


#Kanlı Noel
#EOKA
#Tufan Erhüman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Filistin yürüyüşü ne zaman saat kaçta nerede?