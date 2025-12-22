KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan Hristodulidis’e 'Kanlı Noel' tepkisi

"En inanılamayacak şey, burada yaşanan olayların bir isyanı bastırmak için ‘gönüllülerin’ kahramanca verdiği bir mücadele olarak anılmaya kalkılmasıdır. Böyle bir zihniyeti anlamak hiçbir şekilde bizler açısından mümkün değildir. Burada yatan insanlar tamamen savunmasız; on yaşında çocuktan başlayarak, yaşlılara kadar uzanan bir silsile. Hiçbir savunmaları yok. Hiçbir şekilde karşılık verme güçleri, eşit güçleri yok"