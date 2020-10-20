KKTC egemenlik hakkına sahip çıktı

KKTC'de önceki gün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,69'unu alarak ülkenin 5. cumhurbaşkanı oldu.
"İki devletli çözüm" isteyenlerle "federal bir Kıbrıs isteyenler" arasında gerçekleşen yarışmada Kıbrıs Türk halkı, büyük zorluklarla kazandığı egemenlik hakkına sahip çıktı. Parti politikası olarak BM nezdinde federatif çözüm sunan müzakerelerin bir sonuç vermediği iddiasıyla "iki devletli bir çözüm" modeli önerisiyle seçimlere giren Ersin Tatar, seçim sonuçlarının açıklanması ardından yaptığı açıklamada, "Kıbrıslılar egemenliklerini bütün dünyaya haykıracaklar" diyerek egemen Kıbrıs arzusunu vurguladı.
TÜRKİYE GARANTÖRLÜĞÜNDE DEVAM
Tatar, seçim zaferi konuşmasında müzakere şartlarına ilişkin olarak da, “çözüm modeli ne olursa olsun masada var olmaya devam edeceğiz”, “Türkiye garantörlüğünde devam”, “Müzakereler KKTC devleti çatısı altında olacak”, “Kıbrıs halkının iradesini yansıtmayan hiçbir anlaşma şartı kabul edilmeyecek” mesajlarını verdi.
GÜÇLÜ KKTC İDEALİ
Kıbrıs halkı, seçimlere, Batılı ülkelerin Rum yönetimine verdikleri desteklerle KKTC’yi yalnızlaştırma politikalarını arttırdığı bir dönemde gitti ve başta ekonomik kazanım vaatleri olmak üzere sunulan teklifleri reddederek, tek başına güçlü bir ülke çatısı altında yaşama arzusunu ortaya koydu.
KKTC topraklarındaki varoluş mücadelesini 1974’ten bu yana veren ve bu yolda önemli bedeller ödeyen Kıbrıs halkı, tarihi mücadelesine sahip çıktı, Türkiye’nin Barış Harekatı ile adada tesis ettiği barış ortamının devamından yana tavır sergiledi. Doğu Akdeniz’in stratejik öneminin farkında olan halk, “Güçlü Türkiye” idealini, “Güçlü KKTC” olarak ilan etti.
HAKLARINI ALARAK ZENGİNLEŞECEK
Ersin Tatar hükümetinin politikaları ve seçim vaatleri, adada ekonomik refahın KKTC devleti çatısı altında bulunacağını, Türkiye’nin desteğiyle büyümeye devam edeceğini ve Doğu Akdeniz’deki haklarını sonuna kadar almalarını vadediyor. Bu doğrultuda Kıbrıs halkı, doğal gaz araştırma ve sondaj faaliyetlerinin artarak devamını, Türkiye’nin desteğinin devamını istedi. Tüm dünyada tanınmak için federatif çözümün yeterli olmadığını ve bu masadan istediklerini alamayacağını gören halk, KKTC devleti olarak tanınmak üzere kararlılığını ortaya koydu.
Öte yandan Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Twitter hesabından Türkçe Ersin Tatar'ı tebrik etti.