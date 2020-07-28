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Dünya KKTC halkı Türkiye ile iyi ilişkisi olan Cumhurbaşkanı istiyoruz
AVRUPA

KKTC halkı: Türkiye ile iyi ilişkisi olan Cumhurbaşkanı istiyoruz

Kıbrıs Türk Halkı'nın yüzde 84,9'u Türkiye ile arası iyi olan bir Cumhurbaşkanı istediğini ifade etti. Ankete katılanların sadece yüzde 10,5'i 'iyi olmak zorunda değil' görüşünü ortaya koydu.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan son anket sonuçlarına göre Kıbrıs Türk halkı, 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan ismin, Türkiye ile arasının iyi olması gerektiğine inanıyor.

'BAŞBAKAN TATAR KAZANACAK'

Gezici Araştırma Şirketi'nin KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin fikrini sormak üzere 17-19 Temmuz tarihlerinde 4 bin 630 kişiyle yüz yüze yaptığı anket sonuçları açıklandı. Ankete göre halk, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı olacağına inanıyor.

  • Halkın yüzde 33,5’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, yüzde 29,1’i Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ve yüzde 15,1’i Ana muhalefet partisi Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etti.

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GARANTÖRLÜĞE BÜYÜK DESTEK

Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki garantörlüğüne de büyük destek veren Kıbrıs Türk Halkı; ankette, 'Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşünüyorsunuz?' sorusuna yüzde 83,6'sı 'aynen devam etmeli', yüzde 5,9’u 'iptal edilmeli' ve yüzde 5,5’i ise 'Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler’in (BM) garantör olması' gerektiğini söyledi.

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'HAYALET ŞEHİR AÇILMALI'

Ankette katılanlar; 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılmasına yüzde 82,6 ile destek veriyor. Türkiye ve KKTC'nin Kapalı Maraş'ta attığı adımlar halk tarafından onay alıyor.

  • Rum yönetimi Birleşmiş Millet Temsilcisi Büyükelçi Andreas Mavroyannis, Kapalı Maraş'ın açılma safhasında olduğunu ve süreci engelleyemediklerini söylemişti.

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AKINCI'YA TEPKİ VAR

Araştırmaya katılanların yüzde 50,2'si Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 5 yıllık görev süresinde dış politikayı 'iyi yönetmediğini', yüzde 28,8'i 'iyi yönettiğini' düşünüyor.

  • Akıncı'nın Türkiye'ye yönelik söylemleri de halk tarafından tepkiyle karşılanıyor. Halkın yüzde 64,7’si Akıncı'nın açıklamalarını 'kötü bulduğunu' ifade ederken, yüzde 23,2’si 'iyi olduğunu' söylüyor.

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