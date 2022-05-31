Dünya KKTCde şehit ailelerden tepki 68 Türkü öldürdüğünü itiraf eden EOKAcılardan şikayetçi oldular
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KKTC'de şehit ailelerden tepki: 68 Türk'ü öldürdüğünü itiraf eden EOKA'cılardan şikayetçi oldular

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, 68 Türk'ün ölümüne sebep olan EOKA terör örgütünün iki infazcısının geçtiğimiz günlerde bir kanala verdiği röportajdaki itirafları üzerine şikayetçi oldu.

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Haber Merkezi AA
KKTCde şehit ailelerden tepki: 68 Türkü öldürdüğünü itiraf eden EOKAcılardan şikayetçi oldular
EOKA Terör örgütü mensubu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, 1964'de 68 Kıbrıslı Türk'ü öldürdüklerini bir televizyon kanalında itiraf eden terör örgütü EOKA mensuplarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Önce paralarını çalıp sonra öldürmüşler

Dernek Başkanı Gürsel Benan, KKTC Polis Genel Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Benan, burada yaptığı açıklamada, "Omega TV kanalında yayınlanan ifşaatlarında, yoldan geçen Türk otobüslerini durdurarak içindeki Türkleri indirip, önce paralarını aldıklarını, silahla vurduklarını sonra da şişleyerek onları öldürdüklerini ve çukurlara gömdüklerini itiraf eden iki Rum katil Athos Petridis ve Neoptolemos Leftis hakkında KKTC Polisine, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği olarak suç duyurusunda bulunduk." dedi.

EOKA tetikçilerinden Rum televizyonunda kan donduran katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz
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Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak amacıyla 1954 yılında kurulan ve Türkleri katleden Rum terör örgütü EOKA’nın hayattaki iki tetikçi üyesi, bir Rum kanalında işledikleri kan donduran cinayetleri anlattı.
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'ÖNCE KURŞUNLADIK SONRA ŞİŞLEDİK'<br><br>Rumların son yıllarda en çok izlediği televizyon kanalı Omega’ya konuşan 80’li yaşlardaki Neoptolemos Leftis ve Athos Petridis, 1964’ten başlayarak farklı zamanlarda 68 Türk’ü önce kurşunlayıp sonra şişleyerek öldürdüklerini itiraf etti.<br>
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'10 TÜRK CANI ALDIK'<br><br>Tetikçiler “Türklerin vurduğu her bir Rum’a karşı 10 Türk canı aldık” ifadelerini kullandı.
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BÖBÜRLENEREK ANLATTILAR<br><br>Terör örgütü EOKA’nın Türklere saldırmaya başladığı 1964 yılında Nikos Sampson liderliğindeki grubun üyesi olduklarını belirten Neoptolemos Leftis ve Athos Petridis, kanlı cinayetlerini kamera karşısında övünerek anlattı.
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Neoptolemos Leftis, 1964 yılında Gazimağusa kentinde Türk mevzilerini belirlemeye çalışan 2 Yunan subayı ve bir Rum polisinin öldürülmesinin ardından emir aldıklarını belirterek şöyle konuştu:
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'MEZARLARINI BULAMAZSINIZ'<br><br>“Yaklaşık 500 kişilik bir güçtük. Her bir Rum canı için 10 Türk öldürmemiz yönünde emir geldi.
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Öyle de oldu zaten, bana hâlâ öldürdüğümüz 68 Türk’ü ve mezar yerlerini soruyorlar. Nerede ne bulacaksın ki, o kadar zaman geçmiş.”
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'MAKARYOS SEVİNMİŞTİ'<br><br>Athos Petridis ise işledikleri cinayetlerden bir bölümünü detay vererek şöyle ifade etti:
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'PARALARINI ALIP ÖLDÜRÜYORDUK' <br><br>\"Biz Eylence köyü yakınlarında (Lefkoşa Rum kesimi yakınında bir köy) yola çıkıyorduk, geçen araçları durduruyorduk. <br><br>
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Türkler büyük arabalar, otobüslerle seyahat ediyordu. <br>
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Araçların içindeki Türkleri indiriyor, önce paralarını alıyorduk.
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Sonra silahla vuruyor, şişliyor ve çukurlara atıyorduk. <br><br><br><br>
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Başpiskopos (dönemin Rum devlet başkanı Başpiskopos Makaryos) yaptıklarımızı duyunca çok sevinmişti.\"
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'RUMLAR FIRSAT BULSA YİNE SALDIRIRLAR'<br><br>KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum itiraflarıyla ilgili Hürriyet'e verdiği demeçte, genç nesil Rumların da kin, nefret ve intikam duygularıyla büyüdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:<br><br>
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\"Bu zihniyet hiç değişmedi, fırsat bulsalar bugün yine saldıracaklar, Türk askerinden korkuyorlar. Türkiye'nin garantörlüğünün sona erip askerinin gitmesini istiyorlar.\"
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UKRAYNA ÖRNEĞİ<br><br>Tatar Kıbrıs'a barışın Türkiye'nin 1974 Barış Harekâtı'yla geldiğine dikkat çekerek, \"Bazıları çıkmış, 'Bu devirde savaş mı olur' diyor.
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Dünyanın her tarafında savaş oluyor, birbirleriyle akraba Ukrayna ve Rusya'ya baksınlar. <br>
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Kıbrıs'ta iki ayrı halk var. Bu nedenle Kıbrıs'ta iki ayrı devlet ve egemenlik temelinde çözüm istiyoruz. Güvenliğimiz çok önemli\" ifadelerini kullandı.<br>
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EOKA tetikçilerinden Rum televizyonunda kan donduran katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz
Türklere soykırım uygulayan Rum terör örgütü EOKA'nın hayatta olan 2 tetikçisi, Rum televizyonunda kan donduran bir katliam itirafı yaptı. Neoptolemos Leftis ve Athos Petridis isimli iki örgüt üyesi canlı yayında Kıbrıs'ta 68 Türk'ü önce kurşunlayarak daha sonra da şişleyerek katlettiklerini soğukkanlılıkla anlattı. Neoptolemos Leftis kendilerine "Her bir Rum için 10 Türk'ü öldürmeleri" için talimat geldiğini belirtmesi tüyler ürpertti.

Benan, "Kıbrıs Rum kesiminde açacağımız davanın ardından konuyu BM, AB ve AİHM'ye taşıyacağımızı kamuoyuna duyururuz." ifadelerini kullandı.

İki EOKA'lı tetikçiden itiraf

Rum kesiminde Omega TV'de itirafta bulunan iki EOKA tetikçisi, 1964'ten başlayarak farklı zamanlarda 68 Türk'ü önce kurşunlayıp sonra şişleyerek öldürdüklerini övünerek itiraf etmiş, "Türklerin vurduğu her bir Rum’a karşı 10 Türk canı almayı hedefledik." demişti.

Leftis, 1964'te Gazimağusa'da Türk mevzilerini belirlemeye çalışan iki Yunan subayı ve bir Rum polisinin öldürülmesinin ardından emir geldiğini belirterek, "Yaklaşık 500 kişilik bir güçtük. Her bir Rum canı için 10 Türk öldürmemiz yönünde emir geldi. Bana öldürdüğümüz 68 Türk'ü ve mezar yerlerini soruyorlar. Nerede ne bulacaksın ki, o kadar zaman geçmiş." ifadelerini kullanmıştı.

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