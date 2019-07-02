KKTC’ye füze düştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyüne 200 metre uzaklıktaki bir alana 00.30’da Suriye'den gelen bir S-200 füzesi düştü. Suriye ordusunun İsrail uçaklarına karşı kullandığını ileri sürdüğü füzenin düşüşüyle büyük bir patlama meydana geldi ve ardından geniş bir alanda yangın çıktı.

PARÇALAR OKUL BAHÇESİNE DE ULAŞTI

Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Patlamayla birlikte Dikmen ilkokulu bölgesine de bazı parçalar düştü. Sesi duyan bölge sakinleri, evlerinin önüne savrulan bazı cisimler gördüklerini söyledi.

EVİMİZ SARSILDI

İnfilak eden füzenin bir kısmı ise Dikmen'de bulunan bir evin bahçesine düştü. Evin sahibi Hakan Yüce, “Büyük bir gürültü hissettik. Ev bayağı sarsıldı. Sonra dışarı çıktık. Neyin düştüğüne baktık sonra o cismi fark ettik. Polisi aradık. Polis geldi. Evi boşalttık” dedi. Syrian Military Capabilitys adıyla sosyal medya üzerinden yayın yapan Suriye ordu kaynakları, düşen cismin "S 200" füzesi olduğunu doğruladı. Suriye ordu kaynakları, İsrail savaş uçaklarına fırlattıkları füzenin patladıktan sonra yüksek derecede zehir yaydığı uyarısında bulundu. Başbakan Ersin Tatar ise, zehirli gaz ya da kimyasal maddenin söz konusu olmadığını, bunun Genelkurmay tarafından teyit edildiğini söyledi.

GAZİANTEP'E DÜŞENLE AYNI

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, düşen cisimle, Temmuz 2018’de Gaziantep’e düşen S-200 tipi Rus yapımı füzenin üzerindeki yazılı ibarelerin aynı olduğunu söyledi. Özersay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le yaptığı görüşmeye de değinerek Güler'in paniğe gerek olmadığını ve olayın kaza sonucu yaşanmış istisnai bir durum olduğunu söylediğini aktardı.

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OKTAY BİLGİLENDİRİLDİ

Olayın ardından Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 1,5 saat sürdü. Orgeneral Güler ve Çelik'in Oktay'a KKTC ve Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Ciddi tehlike atlattık

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ciddi bir tehlike atlatıldığını belirterek, “Bu bizim topraklarımızda kaynaklanmayan bir durumdur. Bu olay, bölgemizdeki savaşın bizim payımıza düşen kötü etkilerinden biridir” ifadelerini kullandı.

20 KM SONRA İMHA OLMASI GEREKİRDİ

Serbest uçuşa geçen S-200 füzesinin normalde 20 kilometre sonrasında kendiliğinden imha olması bekleniyordu. Ancak füze imha olmadı, yoluna devam etti. Ada üzerinde bir süre dolaşan füze, Beşparmak Dağları’nın eteklerine yer alan Taşkent köyü bölgesine yöneldi. Yaklaşık 200 km yol kateden Rusya yapımı füze, yere 300 metre kala infilak etti. Füzenin infilak etmesiyle bir çok parçası geniş bir alana yayıldı.

RUSYA VE SURİYE UYARILACAK

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü. Özersay’ın Akar’dan, “Suriye ve Rusya ikaz edilmeli” ricasında bulunduğu öğrenildi.

Sinyal karıştırıldı iddiası

Savunma uzmanları füzenin İsrail tarafından elektronik karıştırmayla sahte hedef oluşturularak Kıbrıs’a düşürülmüş olabileceğini iddia etti. Savunma Politikaları Uzmanı Arda Mevlütoğlu, “Gerçekten bir İsrail uçağına mı ateşlendi ya da İsrail elektronik bir harp sonucu sahte hedef oluşturarak Suriye radarlarını yanılttı mı? Böyle bir şey olmuş olabilir” dedi. Siyasi analist Serdar Sement de, “İsrail için bu çocuk oyuncağı, bu teknikle eylül ayında Rus uçağını düşürdü. Bunu Rus Hava Kuvvetleri de söyledi” ifadelerini kullandı. Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ise, olayda İsrail’in büyük payının olabileceğini savundu. Prof. Dr. Caşın, “Çünkü İsrail elektronik harp sistemleri olan bir devlet. Daha iyi anlaşılması için radar izlerinin bilinmesi gerekiyor” dedi.

Enkaza mercek

Patlamanın meydana geldiği bölge polis tarafından güvenlik k ordonuna alındı. Askeri yetkililer patlamamış bomba ihtimaline karşı bölgedeki evleri boşalttı. Askeri birimler araziye dağılan parçaları arama çalışması başlattı. Üst düzey bir yetkili, “Füzenin enkazı için Ankara’dan gelecek habere göre hareket edilecek. Enkaz ya burada imha edilecek ya da Türkiye’ye gönderilecek. Füzenin uçaksavarla vurulduğu iddiası da doğru degil” dedi.