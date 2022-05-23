Dünya Kölnde ırkçı saldırıya uğradı doktor böyle alay etti Ölmediğine şükret
AVRUPA

Köln’de ırkçı saldırıya uğradı doktor böyle alay etti: Ölmediğine şükret

Köln’de 15 polisin evlerini basarak öldüresiye dövdüğü Erkan Küçük, tedavi için götürüldüğü hastanede ikinci şoku yaşadı. Küçük’ün eşi Şeyda Küçük hastanedeki doktorun kendilerine, “Şükredin, Amerika’da olsaydınız şimdiye ölmüştünüz. Biz iyiyiz ve size bir şey yapmadık” dediğini anlattı.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Köln’de ırkçı saldırıya uğradı doktor böyle alay etti: Ölmediğine şükret
Erkan Küçük

Almanya’da polis şiddeti hız kesmiyor. Köln şehrinde yaşayan Erkan ve Şeyda Küçük çifti, 15 polisin evlerinde düzenlediği baskınla büyük bir dehşet yaşadı. Erkan Küçük, aynı binada oturan 9 yaşındaki yeğenine oyuncak silah alması sebebiyle ölesiye dayak yedi. Bir Alman komşunun ihbarı üzerine baskın düzenleyen polisler, eşinin gözü önünde genç adamı dakikalarca dövdü. Küçük çifti ikinci şoku tedavi için gittiği hastanede yaşadı. Kendilerini tedavi eden Doktor, “Şükredin Amerika’da olsaydınız şimdiye ölmüştünüz” dedi. Polis şiddetine maruz kalan Şeyda Küçük, yaşadıkları dehşeti Yeni Şafak’a anlattı.

Küçük çifti yaşadıkları dehşeti henüz atlatamadıklarını söylüyor.
Küçük çifti yaşadıkları dehşeti henüz atlatamadıklarını söylüyor.

KAFASINA TORBA GEÇİRDİLER

  • Hala şoku atlatamadıklarını belirten Küçük, şunları kaydetti: “Eşimin kardeşi ve Alman eşi alt katta oturuyorlar. 9 yaşındaki oğullarının doğum günüydü. Pazar günü her yer kapalı olduğu için eşim, semtimizde kurulan pazara gidip bir oyuncak silah aldı. Biz her şeyden habersiz evde otururken kapı çaldı. İçeri aniden dört Alman özel harekat polisi girdi ve hiçbir şey sormadan eşimi dövmeye başladılar. Ne olduğunu anlayamadık. Başımı örtmeme izin vermediler. Bir polis bana silah doğrulttu. Evde 4 istihbarat, 5 kriminal, toplam 15 polis ve arama köpeği vardı. Polis bana evi 3 saattir drone ile izlediklerini söyledi. Eşimi gözümün önünde dakikalarca dövdüler. Daha sonra onu yatak odasına götürdüler. Seslerini duyuyordum. Orada başına siyah torba geçirip, ellerini arkadan kelepçelediler. Burnu kırıldı, gözündeki hasarın boyutları henüz belli değil. Bu süreçte hiçbir soruma cevap vermediler. Bana susmamı söylediler.

Yasal süreci başlatan aile, Türk makamlarının kendilerini yalnız bırakmadığını, Alman makamların ise konuyla asla ilgilenmediğine dikkat çekti. Psikolojik destek almaya başlayan genç Erka Küçük'ün eşi Seyda Küçük, “Her kapı çaldığında aynı anları tekrar yaşıyorum. Tamamen alt üst olduk. Bize yaşattıklarının hesabı sorulsun istiyoruz. Eşimi döven polislerin, bizi ihbar eden ırkçı komşumuzun adalet önüne çıkması için çaba harcayacağız.” dedi.
Yasal süreci başlatan aile, Türk makamlarının kendilerini yalnız bırakmadığını, Alman makamların ise konuyla asla ilgilenmediğine dikkat çekti. Psikolojik destek almaya başlayan genç Erka Küçük'ün eşi Seyda Küçük, “Her kapı çaldığında aynı anları tekrar yaşıyorum. Tamamen alt üst olduk. Bize yaşattıklarının hesabı sorulsun istiyoruz. Eşimi döven polislerin, bizi ihbar eden ırkçı komşumuzun adalet önüne çıkması için çaba harcayacağız.” dedi.

DOKTORUN SÖZLERİNE İNANAMADIK

Her anlamda büyük bir şiddet gördük. Eşimi doktora götürdüğümüzde Alman doktorun sözlerine inanamadım. Doktor bize, ‘Şükredin, Amerika’da olsaydınız şimdiye ölmüştünüz, dua edin biz iyiyiz ve size bir şey yapmadık.’ dedi. İnanamadım. Üstelik suçsuz olduğumuz ortada. Eşim Almanya’da doğmuş ve buranın vatandaşı. Sakallı olduğu ve Müslüman olduğu için böyle bir şiddet uygulama hakkını kendilerinde gördüler.

IRKÇI BİR KOMŞU İHBAR ETTİ

  • Olayın sorumlusunun ırkçı bir Alman komşu. Bizi ihbar edenin o olduğunu düşünüyoruz. Onun yüzünden bize dünyanın en büyük suçunu işlemişiz gibi davrandılar. Bütün sokağı kapattılar, dron ile evin içinden çektikleri örtüsüz fotoğraflarımı baskından önce bütün mahalleye dağıtmışlar. Çok utandım. Burada Almanlar ağırlıkta oturuyor. Mahallede ilk defa böyle bir olay yaşadıklarını söyledi. Her şeye rağmen komşularımız ve arkadaşlarımızın bize destek olması güç verdi.

YALAN HABER YAPTILAR

Alman basını da olayları çarpıttı. Haberlerde şahsı evden kaçarken yakaladıklarını ve direndiği için etkisiz hale getirdiklerini yazmışlar. Olanlara rağmen zanlıyı doktora götürdüklerini söylemişler. Asla böyle bir şey yaşanmadı. Üstelik polis doktora giderken bizimle gelmedi ve siz gidin sonradan haberleşiriz dediler. Aramadılar ve onun durumunu sormadılar. Yayınladıkları haberde yanlış alarm ifadelerini kullanmışlardı. Tek doğru söz buydu.”

Alman polisi evini bastıkları Türk aileye dehşeti yaşattı: Silah doğrultup öldüresiye dövdüler
FOTOĞRAF 5
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Almanya'nın Köln kentinde yaşayan aile dehşeti yaşadı. Alman Özel Harekat polisi tarafından evinde darp edilerek hastanelik olan Erhan Küçük'ün eşine de silah doğrultuldu.<br><br>
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OYUNCAK YÜZÜNDEN CANINDAN OLUYORDU<br><br>Aynı binada oturan 9 yaşındaki yeğenine doğum günü hediyesi olarak oyuncak silah alan 45 yaşındaki Erkan Küçük, neredeyse canından oluyordu. geçtiğimiz pazar günü ihbar üzerine eve giren Alman Özel Harekat polisleri Türk kökenli Alman vatandaşı Küçük'ü dakikalarca darp etti.
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BURNU KIRILDI<br><br>Polis şiddeti sonrası burnu kırılan Küçük'ün görme kaybı yaşadığı ve konuşmada güçlük çekmeye başladığı öğrenildi.<br><br>Yaşadıkları dehşet anlarını anlatan Türk aile köpeklerle eve giren 15 polisin şiddet uyguladıktan sonra kendileri ile alay ettiklerini dile getirdi. TRT Haber'in haberine göre; polisler Küçük'ün eşini de hedef aldı. <br><br>
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27 yaşındaki Büşra Küçük'e evde kaldıkları süre boyunca yakın mesafeden silah doğrulttuğu öğrenildi.<br><br>Baskın sırasında ev kıyafetleri giyinen genç kadının başörtüsü dahi takmasına izin verilmediği ifade edildi.<br><br>
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Türk aile, şiddet kullanan polisler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Almanya'da son 30 yılda 200'den fazla kişi polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti.
Alman polisi evini bastıkları Türk aileye dehşeti yaşattı: Silah doğrultup öldüresiye dövdüler
Almanya'da ırkçılığın son adresi Köln oldu. Köln kentinde yaşayan Erhan Küçük evinde Alman polisinin saldırısına uğradı. Erhan Küçük, 9 yaşındaki yeğenine aldığı oyuncak silah nedeniyle az kalsın canından oluyordu. Evi basılan dakikalarca darp edilen Erhan Küçük'ün eşine de silah doğrultuldu.

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