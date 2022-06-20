Kolombiya cumhurbaşkanını seçti: Solcu aday Gustavo Petro seçimi kazandı ​​

Birinci tur seçimleri sonunda başkent Bogota'da destekçilerine seslenen Gustava Petro, Cumhurbaşkanı Ivan Duque ve eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin politikalarını yıktıklarını vurgulayarak, ikinci turda gerçek bir değişimin olacağını söylemişti.

Petro, "Bazı değişimler vardır aslında değişim sayılmaz tam bir intihardır. Yolsuzlukla can vererek mücadele edilir. Yolsuzlukla mücadele için canımızı ortaya koyduk. Biz sözle aldatmak için değil, gerçekleri masaya koyup topluma nereye gittiğimizi söylemek için buradayız" sözlerini kullanmıştı.

DEVİR TESLİM 7 AĞUSTOS'TA

Petro, 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez, düzenlediği basın toplantısında, seçimi takip etmek üzere 33 ülkeden 418 uluslararası gözlemcinin hazır bulunacağını belirtmişti.

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