Kolombiya'da hükümet, reformların kabul edilmesi için 12 soruluk referandum yapacak

Çalışma Bakanı Antonio Sanguino ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti, düzenledikleri ortak basın toplantısında, konuyla ilgili detayları paylaştı.





Reformlara halkın destek vereceğine inandığını belirten Sanguino, "Bu soruların evet oyu alacağından emin olmasak, bunları teklif etmezdik." dedi.





İçişleri Bakanı Benedetti ise referandumun halk tarafından kabul edilmesi durumunda sürecin Kongre ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla tamamlanacağını ifade etti.





Kolombiya basınına göre, 12 soruluk referandumun geçerli sayılabilmesi için yaklaşık 14 milyon seçmenin oy kullanması gerekiyor.

Ülkede 40 milyon 963 bin 370 kayıtlı seçmen bulunurken, her bir soru için oyların yarısından bir fazlasının "evet" olması halinde sonuçlar bağlayıcı olacak.





Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, referandum kampanyasını 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde başlatması bekleniyor.











































