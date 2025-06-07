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Kolombiya'dan İsrail'e rest: Ülkeye girmek için vize alacaklar

Kolombiya'dan İsrail'e rest: Ülkeye girmek için vize alacaklar

09:077/06/2025, Cumartesi
AA
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Kolombiya
Kolombiya

İsrail ile 3 Mayıs 2024'te diplomatik ilişkilerini kesen Kolombiya, karşılıklılık ilkesi kapsamında İsrail vatandaşlarından kısa süreli ziyaretler için vize talep edeceğini duyurdu.

Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kesen Kolombiya, vize muafiyeti tanınan ülkeler listesini güncelleyerek İsrail'i bu listeden çıkardı. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı 2022 tarihli ve 5488 sayılı kararında değişikliğe giderek, kısa süreli faaliyetler için vize muafiyeti tanınan ülkeler listesini güncelledi. Bakanlık, İsrail'i bu listeden çıkardığını açıkladı.

İsrail'e karşı vize resti

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, ‘Tek Kamu Danışma Sistemi' (SUCOP) üzerinden kısa süreli faaliyetler için ülkeye giriş yapmak isteyen yabancılara dair yeni listeyi kamuoyuyla paylaştı. Yeni düzenlemenin İsrail'in Kolombiya vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğu getirmesine karşılık olarak gerçekleştirildiği ve göç politikalarında ‘karşılıklılık ilkesinin uygulaması'nın amaçlandığı kaydedildi.



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