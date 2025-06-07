Kolombiya'dan İsrail'e rest: Ülkeye girmek için vize alacaklar

Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kesen Kolombiya, vize muafiyeti tanınan ülkeler listesini güncelleyerek İsrail'i bu listeden çıkardı. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı 2022 tarihli ve 5488 sayılı kararında değişikliğe giderek, kısa süreli faaliyetler için vize muafiyeti tanınan ülkeler listesini güncelledi. Bakanlık, İsrail'i bu listeden çıkardığını açıkladı.