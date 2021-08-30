Dünya Komşu karıştı Aşı karşıtları haçlarla sokağa indi polisle çatıştı
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Komşu karıştı: Aşı karşıtları haçlarla sokağa indi polisle çatıştı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da hükümetin sağlık çalışanları ve öğrencilere aşı zorunluluğu getiren uygulamasını protesto eden gösteriler sırasında çatışma çıktı. Protestolar şiddet olaylarına dönüştü, 47 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi Diğer
Komşu karıştı: Aşı karşıtları haçlarla sokağa indi polisle çatıştı
Aşı karşıtları haçlarla meydana indi polisle çatıştı

Atina'nın merkezindeki Sintagma Meydanı'da emniyet güçlerinin tahminlerine göre yedi ila sekiz bin kişi zorunlu aşı uygulamasını protesto etmek için toplandı. Euronews'in haberine göre; hükümetin zorunlu aşı politikasını kınayan konuşmaların bitimine yakın bazı gençlerin parlamento binasının yanındaki İsimsiz Asker mezarı önünde nöbet bekleyen polislere doğru şişe, maytap ve yangın bombası atması üzerine çatışma çıktı.

  • Emniyet güçleri polise ve Başbakan Kriyakos Miçotakis'e yönelik hakaret eden eylemcileri göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve su panzerleriyle dağıtmaya çalıştı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Selanik'te de 10 binden fazla zorunlu aşı karşıtının toplandığı gösterinin barışçıl geçtiği bildirildi.

1 Eylül'de başlıyor

Yunanistan'da 1 Eylül'e kadar aşı olmayan sağlık çalışanlarının işlerinden uzaklaştırılması öngörülüyor, 13 Eylül'e kadar da öğrencilerin okula gidebilmek için aşı yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Ülkede yaklaşık bir ay önce düzenlenen protesto gösterilerinde de arbede yaşanmış, olaylar sırasında bir kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'de aşı karşıtları sokağa indi
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Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı geliştirilen aşılar, ülkeler tarafından uygulanıyor.
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Kimi ülkelerde zorunlu şekilde uygulanan aşılara, aşı karşıtı insanlar da tepki gösteriyor.
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ABD'de son dönemlerde artan vaka oranlarına karşı, aşılama çalışmalarına hız verildi.
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Birçok eyalette aşı olmayanları teşvik etmek için ortak kullanım alanlarına aşısız girmeme zorunluluğu getirildi. Bu durum karşısında ABD'de yüzlerce kişi, New York Meydanı'na çıkarak protesto etti.
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Aşı karşıtı kişiler bir araya gelerek New York belediye binası önünde yaptığı eylemlerde, koronavirüs ile mücadele için uygulanan zorunlu aşı pasaportunu ve aşılamayı protesto etti.
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Eylem yapan bir kişinin, polis tarafından ters kelepçe ile yakalanarak gözaltına aldığı belirlendi.
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ABD'de aşı karşıtları sokağa indi
ABD'nin New York kentindeki belediye binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, koronavirüs ile mücadele için uygulanan zorunlu aşı pasaportunu ve aşılamayı protesto etti.

İngiltere'de aşı karşıtları BBC binasını bastı
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