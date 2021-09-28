Dünya Komşuda fırkateyn krizi Yunanistan için ödenecek bedel arttı
AVRUPA

Komşu'da fırkateyn krizi: Yunanistan için ödenecek bedel arttı

Fransa ile Yunanistan arasında savunma anlaşması imzalandı. Yunanistan'ın, Fransa’dan 3 adet fırkateyn ve 6 adet Rafale savaş uçağı alacağının belirtildiği anlaşmaya Yunan ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon'dan (SYRIZA) tepki geldi. SYRIZA, yaptığı açıklamada "Yunanistan gibi yüklü borcu olan bir ülke için ödenecek bedeli artırdı." denildi.

Haber Merkezi AA
Komşuda fırkateyn krizi: Yunanistan için ödenecek bedel arttı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Yunanistan’ın ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA), Fransa ile imzalanan savunma anlaşmasını bütçeye ek yük getirdiği için eleştirdi.

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, özellikle Türkiye ile gerginlik yaşanan bir dönemde ordunun caydırıcı gücünün artırılmasından yana olsalar da, bunun egemenlik haklarının korunacağı ulusal bir strateji ile ülkenin ekonomik ve sosyal dinamikleri göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği savunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Hükümetin kararsızlıkları ve bunun akabinde gerçekleştirilen silahlanma alımları, 2020 sonbaharında ülkeyi sadece savunma ve diplomasi alanında desteksiz bırakmakla kalmadı, ülkeyi 10 milyar avroyu aşan bir silah alımı sürecine sokarak, bugün Yunanistan gibi yüklü borcu olan bir ülke için ödenecek bedeli artırdı. Deniz Kuvvetlerimiz için gerekli olan fırkateynler ve Hava Kuvvetlerimiz için gerekli olan F-16 modernizasyonu dışında, diğer silahlanma seçeneklerinin ne kadar öncelikli olduğunu ve ekonomimizin dayanıklılık gücüne oranla harcama sınırımızı ne kadar aştığını, bu çerçevede merak ediyoruz."

Yunanistan, Fransa’dan 3 fırkateyn satın alacağını açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bu sabah Paris’te düzenledikleri ortak basın toplantısında, Yunanistan’ın Fransa’dan üç Belharra tipi fırkateyn alacağını, gerekli görülürse bu sayının dörde çıkarılabileceğini açıklamıştı.

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