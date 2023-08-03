Kongrenin dinozorları: 82’lik Başkan, 90’lık Senatör

ABD’de Kasım 2024’te yapılacak Başkanlık ve Kongre seçimleri için zaman daralırken, başkent Washington’daki siyasetçilerin yaş ortalaması Amerikan kamuoyunu meşgul ediyor. ABD medyasında sene içerisinde birkaç kez dengesini kaybedip düştüğü iddia edilen ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki Senatör Mitch McConnell’in, geçtiğimiz günlerde de bir basın toplantısında konuşurken yaklaşık 20 saniye hiçbir şey söylemeden kendinde değilmişçesine boşluğa bakıp donakalması tartışmalara neden olmuştu.

90 yaşındaki Demokrat Senatör Dianne Feinstein’ın ise hastalıkları nedeniyle bir süre Kongre’de bulunamaması ve bir oturumda ne söyleyeceğiyle ilgili kendisine sufle verilmesi, Amerikan siyasetinde yüksek yaş ortalamasını gündemde tutuyor.

“Amerikan tarihinin en yaşlı Başkanı” olarak kayıtlara geçen mevcut Başkan Joe Biden, halihazırda 80 yaşında. Gelecek sene yapılacak başkanlık yarışı için de aday olan Biden, yeniden seçilmesi halinde göreve 82 yaşında başlayacak ve görev süresi bittiğinde 86 yaşında olacak. Biden’ın olası rakibi Donald Trump ise 77 yaşında ve ikinci kez başkanlığa seçilirse, 82 yaşında görevi son bulacak. ABD’nin nüfusunun yaş ortalamasının 38 civarında olduğu göz önüne alındığında, liderlerin genç nüfusa hitap edebilmesi seçimler için önem arz ediyor. Pew Araştırma Merkezi verilerine göre, ABD Senatosu’nda 100 üyenin 67’si 60 yaşın üzerinde ve Kongre’nin bu kanadında yaş ortalaması 65 civarında. En yaşlı senatörler 90 yaşındaki Dianne Feinstein ile 89 yaşındaki Charles E. Grassley. Onları takip eden senatörler ise 81 yaşındaki Bernie Sanders ile yine 81 yaşındaki Mitch McConnell.