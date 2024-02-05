Kontrol yine Hamas’ta

Bir ay önce İsrail kuvvetlerinin geri çekildiği Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze şehrinde, Hamas’ın tekrar kontrolü ele alarak 7 Ekim’den önceki hemen hemen bütün faaliyetlerini tekrar yürütmeye başlattığı bildirildi. İsrail merkezli Times of Israel gazetesinin haberine göre kamu düzeninin tekrar tesis etmek için harekete geçen Hamas, boşaltılan evlerin yağmalanmasının engellenmesi için işgalci gücün çekildiği bazı bölgelere geçici polis karakolu kurdu. Direniş grubunun ayrıca tekrardan maaş ödemeye başladığı da kaydedildi.

Gazze şehrinin sakinleri, son günlerde üniformalı ve sivil polis memurlarının, bölgenin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de dahil olmak üzere bazı kamu binalarının yakınında tekrar konuşlanmaya başladığını bildirdi. Hamas’tan bir yetkili yaptığı açıklamada, polis kuvvetlerinin dönüşünün, işgalci gücün yaklaşık 1 ay önceki geri çekilmesinin ardından harap durumdaki şehirde düzeni yeniden sağlama adına önemli bir girişim olduğunu ifade etti. Ayrıca bazı bölgelerde kısmi maaş ödemelerinin de yapıldığı kaydedildi.