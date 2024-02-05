|
Dünya

Kontrol yine Hamas’ta

İsrail 7 Ekim’de “Hamas’ı bitirmek” gerekçesiyle katliamlara başladı. Gazze’nin yarısından fazlasını yıktı ve 28 bine yakın Filistinliyi katletti. Ancak 4 ayın sonunda Hamas’ı bitirme hedefine yaklaşamadı. İşgal ordusunun tutunamayıp çekildiği kuzey bölgelerinde Hamas’ın kontrolü tekrar ele aldığı ve polis karakolları kurduğu belirtiliyor.

04:00 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:22 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bir ay önce İsrail kuvvetlerinin geri çekildiği Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze şehrinde, Hamas’ın tekrar kontrolü ele alarak 7 Ekim’den önceki hemen hemen bütün faaliyetlerini tekrar yürütmeye başlattığı bildirildi. İsrail merkezli Times of Israel gazetesinin haberine göre kamu düzeninin tekrar tesis etmek için harekete geçen Hamas, boşaltılan evlerin yağmalanmasının engellenmesi için işgalci gücün çekildiği bazı bölgelere geçici polis karakolu kurdu. Direniş grubunun ayrıca tekrardan maaş ödemeye başladığı da kaydedildi.

DÜZENI TEKRAR SAĞLIYOR

Gazze şehrinin sakinleri, son günlerde üniformalı ve sivil polis memurlarının, bölgenin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de dahil olmak üzere bazı kamu binalarının yakınında tekrar konuşlanmaya başladığını bildirdi. Hamas’tan bir yetkili yaptığı açıklamada, polis kuvvetlerinin dönüşünün, işgalci gücün yaklaşık 1 ay önceki geri çekilmesinin ardından harap durumdaki şehirde düzeni yeniden sağlama adına önemli bir girişim olduğunu ifade etti. Ayrıca bazı bölgelerde kısmi maaş ödemelerinin de yapıldığı kaydedildi.

EVLERI VE DÜKKANLARI KORUYORLAR

Hamaslı yetkili, işgalci gücün bombardımanlarında ölmemek için çoğunlukla Gazze’nin güney kısmına kaçan sivillerin terk ettiği dükkan ve evlerin yağmalanması önlemek için talimatlar verdiklerini aktardı. Terör devletinin yoğun bombardımanında birçok bina yıkılırken, bazı binalar da kısmi hasar alarak oturulamaz hale gelmişti.



#Filistin
#Hamas
#Gazze
#İsrail
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Tekirdağ İlçe Belediye Başkan Adayları İsim Listesi açıklandı: İşte MHP Muratlı ve Saray adayları