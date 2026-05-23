Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Körfez'de ABD-İran diplomasisi: Katar ve BAE ateşkes sürecini görüştü

Körfez'de ABD-İran diplomasisi: Katar ve BAE ateşkes sürecini görüştü

19:0823/05/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid bölgesel gelişmeleri görüştü
Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Al Sani ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, bölgesel gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülkenin dışişleri bakanları ise ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecini ve gerilimi düşürme çabalarını masaya yatırdı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Emir Temim ile Al Nahyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınırken, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.


Katar Dışişleri Bakanı da BAE'li mevkidaşıyla görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ikili, ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları masaya yatırdı.




#Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
#Katar
#Görüşme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metro, İZBAN, Başkentray, metrobüs ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir için son durum