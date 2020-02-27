Dünya Koronavirüse teslim olan İtalyanın Lombardiya Valisi Karantina altındayım
AVRUPA

Koronavirüse teslim olan İtalya’nın Lombardiya Valisi: Karantina altındayım

Çin ve İran’dan sonra Koronavirüsü nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı İtalya’da Lombardiya Valisi Attilio Fontana, bir işçisinde koronavirüs tespit edildiğini ve kendisinin de karantinaya alındığını açıkladı. Fontana ayrıca 2 hafta boyunca hücre hapsinde kalacağını da duyurdu. Fontana, 11 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüs nedeni ile enfekte vakalarının hızla arttığını da duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya'nın Lombardiya valisi Attilio Fontana
İtalya'nın Lombardiya valisi Attilio Fontana

Dünyada Çin ve İran’dan sonra Covid-19'un (koronavirüs) en yaygın olduğu üçüncü ülke olan İtalya’nın Lombardiya valisi Attilio Fontana bir işçisinde koronavirüs tespit edildiğini ve kendisinin de karantina altına alındığını açıkladı.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 11'e yükseldi.

Vali Fontana: 2 hafta hücre hapsinde kalacağım

Günlerini maskeyle geçirdiğini belirten Vali Fontana, 2 hafta boyunca hücre hapsinde kalacağını duyurdu. Fontana sonuçlarının açıklanana kadar maske takmaya devam edeceğini ve virüsü başka insanlara bulaştırmak istemediğini de belirtti.

Maalesef rakamlar artıyor

Attilio Fontana
  • Vali Attilio Fontana İtalya'da koronavirüs vakalarının arttığını ifade etti.

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