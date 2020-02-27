Koronavirüse teslim olan İtalya’nın Lombardiya Valisi: Karantina altındayım

Dünyada Çin ve İran’dan sonra Covid-19'un (koronavirüs) en yaygın olduğu üçüncü ülke olan İtalya’nın Lombardiya valisi Attilio Fontana bir işçisinde koronavirüs tespit edildiğini ve kendisinin de karantina altına alındığını açıkladı.
Vali Fontana: 2 hafta hücre hapsinde kalacağım
Günlerini maskeyle geçirdiğini belirten Vali Fontana, 2 hafta boyunca hücre hapsinde kalacağını duyurdu. Fontana sonuçlarının açıklanana kadar maske takmaya devam edeceğini ve virüsü başka insanlara bulaştırmak istemediğini de belirtti.
Maalesef rakamlar artıyor
- Vali Attilio Fontana İtalya'da koronavirüs vakalarının arttığını ifade etti.