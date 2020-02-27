Koronavirüse teslim olan İtalya’nın Lombardiya Valisi: Karantina altındayım

Dünyada Çin ve İran’dan sonra Covid-19'un (koronavirüs) en yaygın olduğu üçüncü ülke olan İtalya’nın Lombardiya valisi Attilio Fontana bir işçisinde koronavirüs tespit edildiğini ve kendisinin de karantina altına alındığını açıkladı.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 11'e yükseldi.

Vali Fontana: 2 hafta hücre hapsinde kalacağım

Günlerini maskeyle geçirdiğini belirten Vali Fontana, 2 hafta boyunca hücre hapsinde kalacağını duyurdu. Fontana sonuçlarının açıklanana kadar maske takmaya devam edeceğini ve virüsü başka insanlara bulaştırmak istemediğini de belirtti.

Maalesef rakamlar artıyor

Attilio Fontana

Vali Attilio Fontana İtalya'da koronavirüs vakalarının arttığını ifade etti.