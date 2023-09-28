Kosova Başbakanı Albin Kurti ele geçirilen silahların değerini açıkladı: Kan dökme senaryosu doğrulandı

24 Eylül’de Kosova’nın ulusal güvenliğinin tehlikeye atıldığını ve Kosova’nın iki buçuk yılı aşkın süredir mücadele ettiği suç ve terör gruplarının hazırlık seviyesinin ortaya çıktığını ifade eden Kurti, “Yüz kişilik bir savaşçı grubuna yetecek miktarda olan ve değeri beş milyon avroyu aşan silahlarla, Kosova’da kan dökme senaryosu doğrulandı” diye konuştu.