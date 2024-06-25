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Dünya

Kosova'da panik! 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bombalar bulundu: Her biri 50 kilo

Kosova'da kara yolu yapım çalışmaları sırasında 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış üç tane bomba bulundu. Her biri 50 kilogram olduğu belirtilen bombaların güvenli bir yere taşındığı ve mayın temizleme ekiplerinin planıyla uygun zamanda imha edileceği kaydedildi.​​​​​​​

22:16 - 25/06/2024 الثلاثاء
AA
Kosova'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulunarak muhafaza altına alındı.
Kosova'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulunarak muhafaza altına alındı.

Kosova'nın kuzeydoğusundaki Poduyeva'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 50 kilogramlık patlamamış 3 bomba bulundu.

Kosova Güvenlik Gücü (FSK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Priştine-Poduyeva kara yolunda yapılan çalışmalarda, 2. Dünya Savaşı'ndan kalan 3 adet “Alman SC-50 Bombası”nın bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu bombaların, FSK ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesindeki Amerikan mayın temizleme ekiplerince çıkarıldığı belirtildi.

Shakovic köyü yakınında bulunan bombaların güvenli bir yere taşındığı ve mayın temizleme ekiplerinin planıyla uygun zamanda imha edileceği kaydedildi.​​​​​​​



#Bomba
#İkinci Dünya Savaşı
#Kosova
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