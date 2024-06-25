Kosova'da panik! 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bombalar bulundu: Her biri 50 kilo

İngiltere'nin güneyindeki liman kenti Plymouth'ta bulunan, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba güvenli şekilde imha edilmek üzere denize taşındı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, tahliye operasyonu öncesinde bölge sakinleri Keyham ve Devonport'un bazı bölgelerini terk etmeleri için acil durum uyarısı aldı. On binden fazla bölge sakini tahliye edildiği esnada, bomba imha güzergahı etrafında 300 metre uzunluğunda kordon oluşturuldu.