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Dünya

Kremlin: Baltık ülkeleri çatışmanın büyümesini kışkırtmak için her şeyi yapmaya hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Baltık ülkelerinin agresif tavır sergilediğini belirterek, "Herhalde onlar, sonuçları düşünmeden çatışmanın büyümesini kışkırtmak için her şeyi yapmaya hazırlar." dedi.

15:00 . 31/01/2023 Salı
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın Ukrayna'ya savaş uçakları sevk etme teklifini değerlendiren Peskov, "Baltık ülkeleri ve Polonya temsilcilerinin yeterince agresif tavrını görüyoruz. Herhalde onlar, sonuçları düşünmeden çatışmanın büyümesini kışkırtmak için her şeyi yapmaya hazırlar." dedi.Peskov, "Önde gelen Avrupa ülke liderlerinin bu koşullarda dengeleyici rol üstlenmediğini ve bunun üzücü olduğunu" belirtti.

"Batı'nın Ukrayna meselesine dahil olma seviyesi artıyor"

Batı'nın Ukrayna meselesine dahil olduğunu vurgulayan Peskov, "Bunların bu meseleye dahil olması seviyesi artıyor. Bunu dikkate alıyoruz. Bu, olayların gidişatını değiştirmeye yardımcı olmayacak." diye konuştu.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'nin Ukrayna meselesine ilişkin Minsk anlaşmaları ile ilgili açıklamalarına da değinen Peskov, şunları kaydetti:

"Poroşenko, Merkel ve Hollande, Minsk anlaşmalarının, Donbas sorununu güçle çözmesi için Ukrayna'yı hazır etme niyetlerini kamufle ettikleri bir perde olduğunu doğruladılar. Bu, Putin'in özel askeri operasyonu başlatma kararını almakla doğru yaptığını ispatlıyor."



#Peskov
#Rusya
#savaş
#Ukrayna
2 saat önce
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Kremlin: Baltık ülkeleri çatışmanın büyümesini kışkırtmak için her şeyi yapmaya hazır
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