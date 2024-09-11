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Dünya

Kremlin duyurdu: Putin ve Erdoğan BRICS Zirvesi'nde görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ekim ayında Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme olasılığının bulunduğunu açıkladı.

18:05 - 11/09/2024 Çarşamba
IHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Rusya Devlet Başkanı Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Rusya Devlet Başkanı Putin

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında bölgesel konulara değindi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ekim ayında Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelebileceğini söyledi.


Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov,
“Kazan'da iki lider arasında bir görüşme olmasını umuyoruz”
dedi.

Putin Türkiye'yi ziyaret edecek

Peskov ayrıca, Putin'in hazırlıklar tamamlandığında Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyledi.



Putin'den TürkAkımı ve İstanbul Anlaşması vurgusu: Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli rol oynadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk ve Zaporijya'daki nükleer enerji santrallerine yönelik saldırıları "tehlikeli terör eylemleri" şeklinde nitelendirerek, "Benzer bir şekilde yanıt verirsek Avrupa'nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz" dedi. Putin, Ukrayna'nın Avrupa'ya Rus doğal gazı sevkiyatına ilişkin anlaşmayı uzatmaması halinde diğer seçenekleri değerlendireceklerini belirterek, “Sevkiyat diğer güzergahlardan, özellikle de TürkAkımı üzerinden gider” dedi. Rusya'nın Ukrayna ile müzakereleri reddetmediğinin altını çizen Putin, “Ancak bazı geçici talepler temelinde değil İstanbul'da kararlaştırılan ve fiilen imzalanan belgeler temelinde görüşmeye hazırız” ifadesini kullandı. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği ve 1 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen tutuklu takasına da değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda çok önemli rol oynadığının altını çizdi.


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