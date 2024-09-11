Kremlin duyurdu: Putin ve Erdoğan BRICS Zirvesi'nde görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Rusya Devlet Başkanı Putin
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında bölgesel konulara değindi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ekim ayında Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelebileceğini söyledi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov,
“Kazan'da iki lider arasında bir görüşme olmasını umuyoruz”
dedi.
Putin Türkiye'yi ziyaret edecek
Putin Türkiye'yi ziyaret edecek
Peskov ayrıca, Putin'in hazırlıklar tamamlandığında Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyledi.
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1 saat önce