Kremlin duyurdu: Putin ve Erdoğan BRICS Zirvesi'nde görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk ve Zaporijya'daki nükleer enerji santrallerine yönelik saldırıları "tehlikeli terör eylemleri" şeklinde nitelendirerek, "Benzer bir şekilde yanıt verirsek Avrupa'nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz" dedi. Putin, Ukrayna'nın Avrupa'ya Rus doğal gazı sevkiyatına ilişkin anlaşmayı uzatmaması halinde diğer seçenekleri değerlendireceklerini belirterek, “Sevkiyat diğer güzergahlardan, özellikle de TürkAkımı üzerinden gider” dedi. Rusya'nın Ukrayna ile müzakereleri reddetmediğinin altını çizen Putin, “Ancak bazı geçici talepler temelinde değil İstanbul'da kararlaştırılan ve fiilen imzalanan belgeler temelinde görüşmeye hazırız” ifadesini kullandı. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği ve 1 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen tutuklu takasına da değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda çok önemli rol oynadığının altını çizdi.