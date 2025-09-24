Yeni Şafak
Küresel Sumud Filosu'na ses bombalarıyla taciz: İki gemi hasar gördü

07:2324/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
DHA
Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu'na ses bombası ile taciz ve saldırı yapıldığı açıklandı.
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Sumud Filosu'na İsrail'in taciz ve saldırıları sürüyor. Sumud Filosu'na ses bombası ile taciz ve saldırı yapıldığı açıklandı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in taciz ve saldırıları devam ediyor.

Filoya yönelik gece saatlerinde dronlar kullanılarak ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar atıldığı ve bu maddelerin filodaki iki gemiye hasar verdiği belirtildi.

FİLODAN AÇIKLAMA

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır. Tunus'ta limandaki gemilerimize bırakılan ve tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür. Aktivistlerimizden bazıları saldırıların psikolojik olduğunu, Gazze ablukasına karşı kararlılıklarını sürdürmekte olduğunu ifade etmişlerdir. Gazze'nin ve filomuzun yaşadığı bu zorbalığı sonlandırmak için desteklerinize ihtiyacımız var. Medyada daha çok yer almak, vicdan sahiplerinin hem yasal eylemlerle hem de sosyal medyada seslerini yükseltmesi, hem Gazze hem de filomuz için hayati önemedir.
Gazze'yi, tamamen barışçıl ve sivil olan Sumud filosunu yalnız bırakmayınız."

